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T. Kingfisher ville være interessert i å tilpasse verkene sine til film eller videospill

Vi snakket med forfatteren på Celsius 232.

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