GRTV News – « Xbox introduserer bakoverkompatibilitet for PC og gir klassikerne nytt liv

De gamle klassikerne fra « Xbox får nytt liv på en ny plattform.
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"Nå har Xbox på en måte vært en forkjemper for bakoverkompatibilitet i en liten stund i det store spillbildet i lang tid, kanskje de siste 10 årene eller noe sånt, siden du kan spille klassiske Xbox-spill og Xbox 360-titler på din nåværende Xbox-konsoll hvis du ønsker det, bla bla bla, jeg kunne fortsette."
"Nå utvider de dette fokuset på bakoverkompatibilitet til PC med fire originale Xbox-klassikere som ikke akkurat er remasteret eller laget på nytt, men som er portet til PC med et par ekstra funksjoner i tillegg.Det er «Blinks», «The Time Sweeper», «Conker: Live and Reloaded», «Crimson Skies», «High Road to Vengeance» og «Fusion Frenzy»."
"Ifølge Jason Ronald, visepresident for Next Generation hos Xbox, er dette bare begynnelsen på en bredere satsing for å bevare Xbox-spill fra fortiden og gradvis bringe dem til PC.Dette markerer også PC-debut for disse spillene, som også vil være tilgjengelige via Xbox Play Anywhere på din Xbox ROG Ally eller ROG Ally X, hvis du har en av disse enhetene."
"Uansett, som jeg sier, kommer disse til PC for første gang, noe som betyr at de i praksis får et helt nytt liv ved at de kan spilles via Xbox.Vi er ikke sikre på om dette foreløpig bare vil være rettet mot helt klassiske Xbox-spill foreløpig, eller om det vil utvides."
"Mitt personlige håp er «Viva Piñata».Det er umulig å få tak i det spillet andre steder enn på Xbox 360 i dag, på grunn av hvordan det gikk med spill for Windows og at det ble lagt ned.Men ja, det er mange spill som er fanget i tomrommet fordi de ble utgitt på konsoll og deretter aldri ble portet til PC via noe som Steam, GOG eller lignende."
"Så det finnes mye der ute som Xbox kunne bringe tilbake, men samtidig er det interessant at vi ser en visepresident for neste generasjon snakke om bakoverkompatibilitet og å gi gamle spill nytt liv, for realistisk sett burde vi jo fokusere på det som er nytt med Xbox også, og jeg forstår at de har massevis av det også, men det føles noen ganger som om bakoverkompatibilitet står litt i strid med den veksten folk ønsker å se i spillbransjen, for vi bør jo alltid være på jakt etter noe nytt."
"Men det er bare et konsept; jeg har ikke tid til å gå nærmere inn på det i en GRTV News-video men hovednyheten er at Xbox setter i gang en stor satsing på bakoverkompatibilitet ikke bare på konsollene sine, men også på PC.Er du interessert i dette?Skal du prøve et av disse fire klassiske spillene?Hvilket klassisk spill håper du at Xbox bringer tilbake?Fortell meg alt dette og mer, så ses vi i morgen med flere GRTV-nyheter."
"Ha det bra!"