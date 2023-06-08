GRTV News - Det er bekreftet at « EA Sports FC 27 skal lanseres i september

Spillet vil by på tre spillmoduser og en rekke forbedringer i spillopplevelsen.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News.I dag skal vi snakke litt om den store nyheten som kom i går angående EA Sports FC 27."
"Vi har massevis av offisielle nyheter og informasjon om spillet, blant annet når det lanseres, hvilke plattformer det kommer på, de ulike spillmodusene og alt det andre spillet vil by på.Det er ganske mye å gå gjennom, så la oss sette i gang.Og hvis jeg snakker litt dempet, så er det fordi jeg har noen problemer med munnen for tiden, så jeg prøver å ikke være for uttrykksfull, det er derfor jeg er slik jeg er."
"Uansett, EA Sports FC 27, som lanseres i september, vil tilby en ny sosial fotballarena kalt The Grounds.Electronic Arts har offentliggjort detaljene om årets utgave i fotballserien og det er ganske mange endringer."
"Så ja, vi ble lovet en mer omfattende avsløring av EA Sports FC 27 i dag, eller når spillet ble presentert og Kylian Mbappé ble avslørt som forsidestjerne for Ultimate Edition for prosjektet.Siden da har vi fått vite at Mbappé også vil pryde omslaget til Standard Edition, en versjon som gir et innblikk i den lenge omtalte åpne verdenen, og at han får selskap av Real Madrid-lagkameraten Jude Bellingham på omslaget til Ultimate Plus Edition."
"For første gang noensinne blir tre utgaver av et EA FC-spill tilbudt samtidig.Nå har vi også massevis av annen informasjon og nyheter å sette søkelyset på.For det første har vi fått vite at EA Sports FC 27 vil tilby en rekke nye måter å spille på.Dette inkluderer «The Grounds», en modus som beskrives som en ny sosial fotballlekeplass, og som er en utvidelse av klubbopplevelsen."
"Den byr på tre forskjellige regioner å utforske, inspirert av fotballens historie.Det vil omfatte alt fra uformelle, fartsfylte spill til konkurranser på høyeste nivå, og vil inneholde tilpassbare elementer der spilleren kan utvikle seg og tilpasse sin egen karakter både på og utenfor banen, mens de blir veiledet av mentorer som Mbappé, Chloe Kelly, Paulo Dybala og Alex Hunter."
"I tillegg blir overgangsmarkedet i karrieremodus ombygd for å bli raskere, smartere og mer dynamisk enn noensinne.Målet er å forbedre managerkarrieren ved å utvide overgangsrommet, slik at spillerverdiene påvirkes av klubbens kjøpekraft, spillerens potensial, rangeringer og form."
"Det loves til og med nye forhandlingstaktikker, budkriger og en strømlinjeformet overgangsprosess der rivaliserende klubber signerer spillere på en mer strategisk måte.Naturligvis vil det også bli justeringer i Football Ultimate Team, spesielt i det helt nye galleriet som lar deg forevige klubben din og i praksis få mer ut av å samle de ulike kortene for å fullføre sett som spenner over fotballens fortid og nåtid."
"Du kan til og med øke nivået på galleriet ditt ved å gjøre dette for å tjene belønninger og styrke klubbens identitet.EA har ikke lagt særlig vekt på spillmekaniske justeringer, men vi har fått vite at det er planlagt brukerbaserte forbedringer av spillmekanikken for å forbedre kontrollen og flyten, med dynamiske hjørnespark, sterkere angrepsbevissthet og en nybalansert AI-forsvar, noe som bidrar til en mer spillerfokusert opplevelse."
"Når det gjelder lanseringsplanene for EA Sports FC 27, vil spillet debutere på PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X og S, Switch 1 og Switch 2, alt den 25. september.Det blir en uke med tidlig tilgang for eiere av Ultimate- og Ultimate Plus-utgavene, med start 18. september."
"Og vi vet hva du tenker: hva skiller disse to versjonene?Se forskjellene mellom de to versjonene nedenfor.Dette er alt innholdet i de to Ultimate-utgavene, så det er i utgangspunktet det samme, det er bare at Ultimate Plus får 4 000 poeng til, og at de også får disse tingene nederst som ."
"Men uansett, dette er det viktige her, fordi begge versjonene også vil kunne dra nytte av de 7 dagene med tidlig tilgang hvis du forhåndsbestiller innen 24. september, noe som egentlig går litt på tvers av poenget hvis du venter så lenge, men det er ekstra bonuser hvis du forhåndsbestiller i god tid også."
"Hvis du forhåndsbestiller innen 31. august, får du også en gjenstand med en samlet verdi på 85+ som du kan bruke i FUT, og hvis du forhåndsbestiller innen 24. september, får du også Premium Pass for sesong 1.Dette gjelder begge Ultimate-versjonene, men Ultimate Plus-utgaven går et skritt lenger ved også å tilby et Premium Pass for sesong 1 til 5 og et helt FUT-kort basert på ett av fem alternativer som du kan se nedenfor."
"Haken er at Ultimate Plus-utgaven kun er tilgjengelig frem til 31. august, for etter det må du velge mellom en av de to andre versjonene av spillet.Med alt dette i bakhodet, kommer du til å sikre deg en av de ulike utgavene av EA Sports FC27?Så ja, det er ganske mange endringer og forskjellige ting planlagt for denne kommende utgaven av spillet."
"Jeg tror det er et par ting å merke seg: Det blir selvsagt en bred lansering, men det er fortsatt en tittel fra forrige generasjon, til PS4, Xbox One og også Switch One, noe som sannsynligvis sier mye om spillets tekniske omfang, kan man vel si.Når det gjelder de finere detaljene, har de ikke snakket så mye om det ennå, men vi forventer mange grundige gjennomganger av de ulike elementene – det gjør EA alltid i forkant lanseringen av et FC-spill. De vil gå i dybden på karriere, Ultimate Team, klubber og alle disse ulike modusene, og de forklarer hva som er annerledes ved dem, så vi har ikke fått det ennå, men vi vet utgivelsesdatoen, vi kjenner til de ulike versjonene, vi kjenner omslagsstjernene og vi vet noe av hva vi kan forvente, men igjen, ikke som en fullstendig fullstendig oversikt over alle disse tingene, men uansett kommer dette til å komme på et godt tidspunkt, så følg med på det. Ellers utgjør dette stort sett den hellige treenigheten av årets store spill: EASC i slutten av september, Modern Warfare 4 i slutten av oktober, Grand Theft Auto 6 i midten til slutten av november, så du vet, de fleste i livet ditt som spiller videospill, men som ikke er spesielt dypt involvert i den bredere bransjen, er det sannsynligvis disse tre spillene du gleder deg til senere i år, det er absolutt ingenting galt med det. Jeg, for min del, gleder meg veldig til Grand Theft Auto, og jeg elsker Call of Duty, så jeg skal sjekke ut Modern Warfare, men ja, det er på en måte den hellige treenigheten som står klar for i år, så gjør dere klare til å høre mye om dem i månedene som kommer, men ja, det er alt jeg har tid til i dagens episode av GRTV News, men jeg er tilbake på mandag med neste episode, så jeg håper dere nyter resten av fredagen, nyter helgen, og vi ses på den andre siden."