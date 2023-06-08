GRTV News – Salget av « Steam Deck skal angivelig ha falt med over 80 % siden Valves prisøkning

Er dette et dårlig tegn for hele spillhardwarebransjen?
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"Men uten videre omsvøp skal vi i dag snakke om Steam Deck og det faktum at det ser ut til at Valves salg av Steam Deck har falt med rundt 80 % siden prisøkningen ble innført, så nylig kunngjorde Valve at de uunngåelig måtte øke prisen på Steam Deck, med tanke på prisen på RAM og prisen på andre komponenter som SSD-er har skutt i været takket være AI-boomen, som tar opp mye av PC-komponentene, dette merkes over hele forbrukermarkedet for maskinvare innen teknologi generelt, enten du er en spiller eller noen som bare liker å ha et kraftig system eller hvilken som helst type datamaskin generelt."
"Men som jeg sier, ble Steam Deck spesielt hardt rammet av dette; prisen har steget med 40 %, dette er hundrevis av pund, hundrevis av euro, hundrevis av dollar mer enn folk normalt ville ha betalt, spesielt når man ser på OLED-modellene og slike ting, og ifølge en rapport fra Boiling Steam står det at salget av Steam Deck har falt med 82 %; dette ble beregnet ut fra gjennomsnittlig salgspris, Steams omsetningsrangeringer, salgsfordelingen mellom de ulike Steam Deck-modellene og data fra SteamDB, som vanligvis er ganske pålitelig, siden det er slik mange vurderer for eksempel antall spillere, i tillegg til andre data fra Steam."
"Dette burde egentlig ikke overraske noen: PS5 Pro er – jeg sjekket det – 10 pund billigere, unnskyld, 10 pund dyrere enn et Steam Deck, og selv om den ikke har den bærbarheten til et Steam Deck, vil ytelsen til en PS5 Pro overgå et Steam Deck, og derfor føles egentlig Steam Deck i seg selv ikke på langt nær så godt et kupp som det pleide å være, eller et like nødvendig kjøp som det pleide å være."
"Det var noe folk kjøpte for å kunne spille PC-spillene sine på farten, og kanskje selv om du ikke allerede hadde et stort spillbibliotek på PC-en, kunne du bygge opp et for Steam Deck og bare spille spill som ikke nødvendigvis var altfor krevende, som spill som Hades, som er veldig populære på den, og Stardew Valley, som også er veldig populært på den – alle slags spill som ikke krever for mye av maskinen din, for mye kraft fra riggen din kan fungere veldig bra på Steam Deck, og du kan ta den med deg hvor du enn vil."
"Men ja, et Steam Deck koster nå rundt 779 pund, tror jeg, for 1 TB OLED-modellen, og når du ser på ytelsen du får fra et originalt Steam Deck, selv med OLED- skjermen, er den etter min mening ikke på langt nær god nok til å rettferdiggjøre den prisen sammenlignet med andre modeller fra andre produsenter, enten de er litt dyrere eller til og med litt billigere håndholdte PC-er som for eksempel ROG Ally X eller ROG Ally, som klarer seg ganske bra til denne prisklassen sammenlignet med Steam Deck, og Steam Deck er liksom… den er ikke nødvendigvis viser sin alder, det er fremdeles i høyeste grad en enhet som folk med et enormt PC-bibliotek vil ha nytte av, men samtidig ser jeg ikke nødvendigvis på dette som utrolig overraskende, og om noe er det sannsynligvis et ganske nedslående tegn på hva som kommer for fremtiden til spillhardware, punktum, ettersom folk sannsynligvis vil bli priset ut av spill som hobby, eller så vil vi se at spillbransjen trekker seg tilbake i stor grad, slik at at folk fortsatt kan spille spill om 5 eller til og med 10 år fra nå av på sine gamle konsoller som de allerede har, men jeg tror ikke at maskinvaresalget vil dra nytte av disse prisøkningene i det hele tatt, noe som til og med vises av noe så populært som Steam Deck. Kjøpte du et Steam Deck før prisøkningen? Kjøpte du et Steam Deck etter prisøkningen? Hvis du ikke har kjøpt et ennå og du håper at prisene skal gå ned, så gi meg beskjed om det, så ses vi snart med flere GRTV-nyheter. Ha det bra!"