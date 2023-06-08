Hvorfor så alvorlig? En samtale om skrekk med en god dose humor – Intervju med Grady Hendrix om «Celsius 232»

Vi møtte forfatteren i Asturias for å lære mer om hans kreative prosess og karakteristiske elementer, men også for å snakke om skrekkfilmer og parapsykologi...
"Hei, venner av Gamereactor! Dette er første dag på Celsius 232-festivalen i Avilés, Asturias, Spania, og jeg har med meg Grady Hendrix her. Tusen takk for at du er her.Du vet, Celsius handler om alle typer skjønnlitteratur, men kanskje litt mer om skrekk."
"Og jeg liker skrekkhistoriene dine, jeg liker arbeidet ditt. La meg spørre deg om *Witchcraft for Wayward Girls*.«Chicas descarriadas».«Chicas descarriadas», akkurat. Jeg liker allerede spanskbruken din.Så la meg spørre deg om handlingsstedet. Du liker på en måte å utforske skjulte hjørner av amerikansk kultur og historie."
"Så hvorfor valgte du akkurat den rammen for akkurat dette verket?Det var veldig personlig. Jeg hadde oppdaget at noen av slektningene mine hadde blitt sendt bort da de var tenåringer, og ingen visste om det i 50 eller 60 år. Så for meg begynte jeg å tenke at det lå en historie her.Og jo mer jeg lærer, desto mer innser jeg at det var en fantastisk historie der."
"Men grunnen til at jeg leter etter slike ting, er at jeg ønsker å fortelle historier som ikke har blitt fortalt før.Hvordan tror du det slår an hos et globalt publikum, selv om du valgte en så spesifikk kontekst?Jeg tror dette har skjedd i mange land. Noen fortalte meg at det hadde skjedd i Spania.Det har skjedd i Irland. Det har skjedd i noen grad i Storbritannia."
"Men jeg tror også at selv om man ikke har den samme historien, forstår man den samme følelsen.Alle i alle land har alltid hatet alenemødre. Dette er universelt.Helt sant. Enslige mødre kan være noe man hater eller en skrekkfigur i historier.I historiene dine kommer de virkelige skrekkene lenge før det overnaturlige."
"Hvordan nærmer du deg den vinklingen? Hvordan kommer du frem til det utgangspunktet?Hvordan går du frem for å si: «Hør her, jeg skal først presentere deg for ekte skrekk, og så kanskje årsaken viser seg å være overnaturlig langt senere?» Jeg er som en raner. Jeg prøver å lokke publikum, leseren, til å akseptere denne virkeligheten."
"Og når de har akseptert den, bringer jeg inn hekseri, brujería, eller «muñecas en brujeras», eller noe fra skrekkgenren.Men først må jeg få dem til å senke forsvaret sitt.Og så slå til hardt."
"Og stjele lommeboka deres.OK, det er interessant. Forretninger er forretninger.En annen ting du gjør, er å kombinere skrekk med komedie.For eksempel i «Horrorstör»."
"Du gjør det på en måte slik at det er morsomt helt til det ikke er morsomt lenger.Akkurat som jeg spurte deg om i forrige spørsmål: Hvordan går du frem?Er dette en teknikk du har utviklet gjennom årene?Er dette noe som fungerer veldig bra for deg?Når du blir skikkelig komisk, tror du da at skrekk virker sterkere?Hva kan du fortelle meg om dette aspektet?Jeg tror komedie er en del av hverdagen."
"Jeg tror vi tiltrekkes av folk som er morsomme.Og jeg tror ofte at noe som er veldig alvorlig, samtidig kan være latterlig.Det føles mer som virkeligheten.Så når det er morsomt, sier leseren: «Å, det er akkurat som i virkeligheten.» Dette føles mer ekte."
"Og igjen, det er da jeg slår dem i hodet og stjeler lommeboka deres.Et litt annet spørsmål her.Jeg ville spørre deg om New York Asian Film Festival.Vi har nylig dekket filmfestivalen i Cannes i Frankrike."
"Og du er allerede en skrekkfilmekspert.Med all erfaringen du har samlet og alle filmene du har sett.Og alt du har lært fra Asia, spesielt den japanske og koreanske skrekkfilmgenren.Hvordan ser du på det i dag?Hvordan ser du på horrorlandskapet, og hvordan denne innflytelsen fra Asia gang på gang har endret hvordan vi forstår skrekk i filmer i Vesten?Jeg tror innflytelsen er litt mindre i dag."
"Men skrekk fungerer best når den er ny.Når den overrasker.Så vi har blitt veldig vant til Hollywood-stilen innen skrekkfilm.Plutselig dukker det opp en skrekkfilm fra Spania, «The Orphanage»."
"Eller plutselig kommer det en skrekkfilm fra Japan: «The Ring».Og dette er så nytt for det amerikanske publikummet.De er ikke vant til det.Og denne overraskelsen gjør at skrekken føles mer ekte."
"Og så blir de vant til det også.Så det må fortsette å forandre seg.Selv elsker jeg å se skrekkfilmer eller lese skrekk fra andre land.Fordi det er så mange forskjellige måter å se på de samme tingene på."
"Vampyrer fra Spania. Vampyrer fra Argentina.Fra Polen.Det er bare så interessant å se hvordan perspektivet endrer seg.Noe vi mener er det neste vi kommer til å nyte ved skrekkfilmer."
"Uansett hvilket land det er.Hva forteller luktesansen din deg?Er dette det nye som filmskapere kommer til å prøve igjen og igjen?Jeg tror vi endelig har å gjøre med internett."
"Kiyoshi Kurosawa gjorde det med filmen sin fra 2001, Pulse.Men ingen andre har gjort dette før helt nylig.Men filmer som «Back Rooms» og «Skinamarink».Jeg ser at stadig flere forfattere finner måter å håndtere dette på."
"Vi lever to liv.Ett her og ett på telefonene våre.Så jeg tror skrekkfilmene endelig tar tak i dette.Og hva med budsjettene?Vi ser stadig flere skrekkfilmer som kan betraktes som uavhengige filmer."
"Som har enorm suksess.Og så blir de en egen sjanger.Så hva synes du om denne tilnærmingen?Du nevnte nettopp Hollywood-tilnærmingen."
"Og den fungerer ikke alltid, ikke sant?Så hva kan du fortelle meg om forholdet mellom budsjett og suksess innen skrekkfilm?Skrekkfilm trenger ikke et stort budsjett.De viktigste skrekkfilmene noensinne."
"Er alltid lavbudsjetts, uavhengige filmer.«The Texas Chainsaw Massacre».«Night of the Living Dead».«Blair Witch Project»."
"«Paranormal Activity».Til og med REC.Dette er filmer med svært små budsjetter.Laget uavhengig.Det overrasket folk."
"Skrekkfilmer trenger ikke noe budsjett.Det trengs bare fantasi.Og skrekk.Og vi har den rette skaperen her.Og vi gleder oss virkelig til å snakke med ham også."
"Og til slutt nevnte du paranormal aktivitet.Jeg vil spørre deg om parapsykologi.Og ditt forhold til det.Hvordan har du forholde deg til det?Som skeptiker?Som troende?Med en journalistisk tilnærming?Som etterforsker?Og har du noen erfaringer med dette som du gjerne vil dele?Jeg begynte med å jobbe i en parapsykologisk forskningsorganisasjon i mange år."
"Å svare i telefonen.Lage kopier.Veldig kjedelig.Kontorjobb.Men jeg var veldig skeptisk."
"Men det jeg lærte, er at dette er en veldig vanlig opplevelse.Jeg tror så mange mennesker føler at de har sett et spøkelse.Eller noe uforklarlig.Du kan forklare det senere."
"Men i det øyeblikket er opplevelsen veldig sterk.Jeg har sett et spøkelse.Jeg tror så mange har gjort det.Det betyr ikke at du er dum."
"Det betyr ikke at du er troende.Det betyr ganske enkelt at du er et menneske.Jeg tror at når vi mister en kjær, blir denne opplevelsen svært vanlig.Og når det gjelder din personlige erfaring, er det noe du gjerne vil dele i denne sammenhengen?Å, det er veldig... Jeg tror opplevelsen av å se et spøkelse er veldig sterk for deg."
"Men det er også veldig kjedelig.Jeg gikk ganske enkelt nedover gaten og så en venn som hadde dødd, gå i motsatt retning.Og selvfølgelig så jeg sannsynligvis bare noen som lignet på ham.Eller lyset."
"Eller et innbilningsbilde.Men i fire, kanskje fem sekunder, så jeg vennen min.Og for meg var det veldig sterkt.I en film er dette veldig kjedelig."
"Jeg forstår.Greit, tusen takk for at du tok deg tid, Grady.Kos deg med resten av programmet.Jeg gleder meg til å se mer fra deg."
"Tusen takk."