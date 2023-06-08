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GRTV News – Nye « Black Panther og « Ghost Rider bekreftet for 2028

Vi har omtalt de to største nyhetene fra Marvels opptreden på SDCC i år.

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"Hei, velkommen tilbake til GRTV News. Jeg heter Alex, og som vanlig skal jeg gjennomgå ettermiddagens siste og beste nyheter innen spill, teknologi, underholdning – hva enn du liker, hvilken diva eller hva du enn elsker – vi har det alltid her for deg på GRTV News og i det større Gamereactor- nettverket som helhet."

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Uten videre omsvøp skal vi i dag snakke om noen ting fra Comic-Con. Jeg vet ikke hvor skjermen er, der er skjermen, der vi har to nye store superheltfilm-kunngjøringer som jeg tenkte vi kunne slå sammen til én, siden både den nye «Ghost Rider» er bekreftet og den nye «Black Panther»."

"Så David Johnson skal ta over for «Black Panther», for «Black Panther 3», regissert av Ryan Coogler i 2028, og Ryan Gosling skal ta over – jeg antar at han på en måte skal ta over kanskje ikke er den riktige formuleringen, men han blir den nye Ghost Rider etter Nicolas Cages tolkning av rollen i 2028 også."

"Dette har vært lenge underveis for Gosling, og jeg tror at for mange er beste utfallet av en ellers dårlig situasjon at David Johnson tar over, fordi han vil overta etter den avdøde, store Chadwick Boseman, som dessverre gikk bort for noen år siden nå."

"Han var kjent for sine roller i «Alien Romulus» og «The Long Walk» og regnes som en svært, svært talentfull, lovende skuespiller som skal ta over rollen som T'Challa, tror jeg, T'Challas sønn, slik Coogler bekreftet på scenen i Hall H under Marvels store presentasjon der."

"Så ja, den kommer ut 15. desember 2028.
Jeg er ikke sikker på om det er en utgivelsesdato for «Ghost Rider», jeg tror det bare er et utgivelsesvindu i 2028 for den, men vi har en av Marvels såkalte hovedfranchiser, kan man vel si med Black Panther på dette tidspunktet, og en ny som sannsynligvis vil bli utviklet med Ghost Rider som også kommer inn i bildet."

"Alt dette kommer til å være en fase; jeg tror vi er i fase fem nå, men ikke sitér meg på det, men det vil finne sted etter slutten av «Secret Wars», som er planlagt å komme ut i desember 2027 og vil være en oppfølger til hendelsene i «Avengers: Doomsday».
Det ser ut til at dette kan bli et ganske stort «reset»-øyeblikk for Marvel, selv om «Black Panther 3» er en oppfølger, en trequel, der T’Challas sønn kommer inn i bildet, og Letitia Wright skal være med, og det blir sannsynligvis litt multivers-tull eller tidsreise-påfunn i forbindelse med det, med tanke på alderen til T'Challas sønn på slutten av Black Panther 2 – han ser ut til å være rundt ni eller åtte år."

"Men på dette tidspunktet har vi også nye helter som, som jeg sa, Ryan Goslings Ghost Rider, og X-Men vil trolig bli annonsert en gang rundt den tiden også, og Marvel vil muligens forgrene seg ut i mer isolerte serier som bare av og til krysser hverandre.
Men vi må vente og se; det ser i hvert fall ut til å være den generelle stemningen etter «Doomsday», men vi har i alle fall et par store actionfigur-spekkede superheltfilm-serier til å se frem til i mellomtiden."

"Hvilken nyhet fra Marvel var du mest spent på fra Hall H på San Diego Comic-Con Con i år?
Tror du David Johnson vil bli en god Black Panther?
Tror du Ryan Gosling vil bli en god Ghost Rider?
Fortell meg alt dette og mer, så ses vi i morgen med flere JRPG-nyheter."

"Ha det bra.
du"

GRTV News

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