GRTV News – « Resident Evil Requiem har solgt over åtte millioner eksemplarer

Og « Capcom har på bakgrunn av dette sikret seg nok et kvartal med overskudd.
"Hei, velkommen tilbake til GLTV News. Jeg heter Alex, og som alltid skal jeg gå gjennom ettermiddagens siste og beste nyheter innen spill, teknologi, underholdning – hva enn du liker, og faktisk hva du enn elsker – vi har det alltid her for deg på GLTV News og i Gamereactor- nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får tak i det, for flere spillanmeldelser, spillforhåndsvisninger, filmanmeldelser anmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive nyheter, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig mye mer. Men uten videre omsvøp skal vi i dag snakke om Resident Evil Requiem, vi skal snakke om Capcom, vi skal snakke om regnskap – alles favorittemne i nyhetene, bortsett fra at det ikke egentlig er alles favorittemne i nyhetene, for jeg vet at det alltid høres ganske kjedelig på papiret, fordi det bare er tall og penger, men samtidig forteller oss vanligvis mye om et selskap, og for Capcom har ting gått veldig bra i ganske lang tid nå, og det bør ikke overraske noen at de har hatt nok et vellykket kvartal takket være lanseringen av Resident Evil Requiem og lanseringen av Pragmata."
"«Resident Evil Requiem» solgte allerede millioner av eksemplarer helt fra begynnelsen av dette året, da det på en måte var den første store AAA-tittelen som kom ut i år.Det hadde solgt opptil 8 millioner eksemplarer på tidspunktet for skrivingen, slik Capcom har bekreftet, og det også tjent mye penger for dem i den perioden, fordi det har bidratt til å øke kvartalsinntektene med omtrent 54 % sammenlignet med samme periode i fjor, noe som er veldig, veldig sterkt med tanke på at det var et lite tilbakeslag, tror jeg, med «Monster Hunter Wilds», til tross for at det spillet solgte rundt 10 millioner eksemplarer i løpet av de første månedene, viste det seg at spillet ikke hadde nødvendigvis den langvarige salgsutviklingen man kunne forvente fra for eksempel «Devil May Cry», som også er nevnt i dette dokumentet som et spill som har solgt 14 millioner eksemplarer solgt. Pragmata er ikke like stor en suksess som en veletablert serie som Resident Evil Requiem men det tjener likevel mye penger for Capcom, fordi det har solgt 2,5 millioner eksemplarer på tidspunktet for skrivingen, og det ble lansert i april. Salgsdataene strekker seg for øvrig tilbake til slutten av juni, så vi vet ikke hvor mange eksemplarer som er solgt siden da men det er likevel et imponerende tall for begge Capcoms store eksklusive titler, og året er langt fra over for det heller. I dette dokumentet ble det nevnt utvidelsen «Monster Hunter Wilds Ascendance-utvidelsen, noe som er interessant med tanke på at den er planlagt til 2027, mens Dragon's Dogma 2: Dark Arisen er planlagt til 2026, og det ble egentlig ikke nevnt men det står i dokumentet at Monster Hunter oppnår høye salgstall for serien fordi kunngjøringen om utvidelsen, mens det kanskje ikke skjedde for Dragon’s Dogma 2 og Dark Arisen, men man kan tenke seg at når den slippes i oktober, vil det bli en økning i salget av både originalspillet og utvidelsen Dark Arisen også."
"Som jeg sa, er det imidlertid én tittel til som nevnes der, som vi ikke har sett ennå nemlig «Benemutial Way of the Sword», som blir Capcoms siste store AAA-spill som kommer ut i år, og jeg er sikker på at det også vil øke salget deres fordi Capcom nettopp har hatt en enorm seiersrekke. Hvorfor er det slik? Vel, hvis vi kan legge objektiviteten til side et øyeblikk og snakke om rent subjektive forhold, så tror jeg at Capcom på en måte har mestret kunsten å jobbe med både velkjente serier og gi oss noe nytt innimellom. Når de tar sjanser, gjør de det på en måte som ikke innebærer at noe drastisk må skje hvis det ikke går som planlagt."
"De ga ut dinosaur-skytespillet Exo Primal for et par år siden. Det spillet var ikke spesielt bra, og det tiltrakk ikke mange spillere, men gjett hva? Så du noen store endringer i Capcoms strategi etter det? Nei, det var bare et eksperiment de kan ta opp igjen og legge fra seg når de selv ønsker det. Pragmata var et annet eksempel der det, hvis det ikke innfridde forventningene, sannsynligvis ikke ville ha vært noen stor sak, med tanke på hvor bra Resident Evil 9 eller Resident Evil Requiem har gjort. Onimusha Way of the Sword vil sannsynligvis bli et lignende tilfelle, og når Street Fighter og Resident Evil og Monster Hunter, når de først kommer seg på beina igjen, bærer Capcom så godt at de virkelig kan ta disse risikoene, enten med nye IP-er eller IP-er som de ikke har rørt på en stund, og likevel klare å glede fansen. Vi vet at de kommer til å jobbe med Resident Evil Veronica-remaken neste år, og det kommer til å være massevis av andre ting samtidig, så ja, hold øynene åpne. Har du spilt mange Capcom-spill i år? Har du spilt noen spill som ikke er fra Capcom i år? Synes du at Capcoms suksess er fortjent? Fortell meg alt dette og mer, så ses vi i morgen for flere nyheter fra Geoff TV. Ha det bra."