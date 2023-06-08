GRTV News - « Resident Evil 2 er nå det mest solgte spillet i serien gjennom tidene

Nå selger denne skrekkfilmserien bedre enn Final Fantasy.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GeoTV News. I dag skal vi snakke litt om Resident Evil, og grunnen til at vi skal snakke om Resident Evil er at Capcom nylig har delt massevis av ny informasjon om salget knyttet til ulike deler av spillet eller ulike utgivelser i serien, og det har gjort et par ting klart. For det første er Resident Evil 2 nå i praksis Capcoms «gullgås». Det er det bestselgende Resident Evil-spillet i serien. Kanskje «gullgås» er litt overdrevet når man tenker på at de fleste av spillene i verden har solgt like mange eksemplarer som dette. Men uansett, det solgte mange eksemplarer, for å si det slik. Det er nå det bestselgende Resident Evil-spillet i serien, og på samme måte betyr den nylige suksessen til Resident Evil 2, samt Resident Evil 4 og Resident Evil Requiem, alt sammen at Resident Evil nå teknisk sett er en mer vellykket franchise enn Final Fantasy, fordi den har solgt bedre enn Square Enix’ JRPG-serie. Men uansett, la oss dykke inn i saken og ta en titt på detaljene, så tar vi det derfra. Så ja, Resident Evil 2 blir seriens bestselgende spill, og Capcom har enda flere grunner til å feire, siden Resident Evil nå har overgått Final Fantasy i totalt salg. Så ja, Capcom kunngjorde i morges, altså i går morges, at Resident Evil Requiem fortsetter suksessen og selger svært godt, etter å ha overgått 8 millioner solgte eksemplarer til dags dato. Imponerende, men det er fortsatt en lang vei igjen sammenlignet med seriens virkelige giganter. I 17 lange år har det vært kjent at det noe ujevne «Resident Evil 5» var seriens bestselgende spill med 19 millioner solgte eksemplarer. Men Capcoms siste kvartalsrapport avslører nå et historisk skifte. For første gang på 17 år er Resident Evil 5 er ikke lenger det mest solgte spillet; i stedet tilfaller den æren remaken av Resident Evil 2. Selv om Capcom ikke har kommentert tallene, har en kjent Capcom har analysert resultatene og skriver på ResetEra. RE2 ligger for øyeblikket på 19,75 millioner."
"RE5 lå på 19,01 millioner i forrige kvartal. Det havnet ikke på bestselgerlistene da det antakelig lå litt bak RE6 i salg i forrige kvartal, men selv om man er generøs og antar at det solgte like mye som RE6 og ikke mindre enn det, altså rundt 710 000 eksemplarer, ville det være nok til å overgå Resident Evil 2 nå. Resident Evil 2 ligger på 19,75 millioner, Resident Evil 5 ville ligge på maksimalt 19,72 millioner. Så offisielt er RE2 det mest solgte Resident Evil-spillet gjennom tidene nå, og slår dermed den tidligere langvarige rekordinnehaveren RE5. Resident Evil 2 ble utgitt i 2019 og har dermed, på bare 7 år, klart å slå Resident Evil 5, som hadde premiere i 2009, fra førsteplassen. Som en sidebemerkning er det verdt å nevne en annen spennende detalj. Resident Evil-serien som helhet har nå overgått en annen japansk og betydelig eldre gigant, Final Fantasy. Square Enix’ rollespillserie har foreløpig solgt 212 millioner eksemplarer, mens Resident Evil nå kan skilte med 213 millioner eksemplarer. Dette gjør den til den bestselgende japanske spillserien som ikke kommer fra Nintendo, selv om verken Mario eller Pokémon ser ut til å forsvinne med det første."
"Så ja, Resident Evil fortsetter å være en stor suksess. Jeg tror det eneste man må si om det også, er at Resident Evil fortsetter å være en suksess. Det fortsetter å finne et publikum, det fortsetter å nå ut til folk, til tross for, du vet, det som vel nesten er et generasjonsgap mellom det første Resident Evil og dette. Forskjellen mellom Resident Evil og Final Fantasy er at Final Fantasy sliter litt mer med dette.Ser man på salget, vil remake-serien alltid være populær fordi den har nostalgifaktoren, men når man sammenligner suksessen til, la oss si, Final Fantasy 16 med Resident Evil Requiem, er det som natt og dag. Så Final Fantasy 8 kommer ikke til å forsvinne med det første, men Final Fantasy har et litt aldrende publikum, mens Resident Evil ser ut til å appellere til alle fans."
"Og dessuten er Resident Evil på en måte gullstandarden når det gjelder skrekk, eller nærmere bestemt overlevelsesskrekk, i disse dager. Final Fantasy er en ledende aktør, men kanskje ikke gullstandarden for JRPG-er.Kanskje dette vil endre seg i fremtiden, kanskje Final Fantasy vil finne sin form, kanskje Konami vil fortsette å gi ut Silent Hill-spill som til slutt stjeler litt av rampelyset fra Resident Evil. Ting kan endre seg, men slik det ser ut nå, må man si at denne trenden der Resident Evil overgår Final Fantasy, og salget av Resident Evil generelt, ganske enkelt vil fortsette, spesielt med tanke på at det kommer en film på kino i september – enda en filmatisering av Resident Evil, om enn med sin egen originale historie."
"Men uansett, det viktigste å vite er at Resident Evil gjør det virkelig, virkelig bra, og det vil uten tvil fortsette å gå bra når man tenker på hva som kommer med Resident Evil Veronica i 2027, tror jeg.Men ja, uansett, det er alt jeg har tid til i dagens episode av GeoTV News, men jeg er tilbake i morgen med neste ukes episode. Inntil da håper jeg dere nyter onsdagen, og vi ses i morgen."