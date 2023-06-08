GRTV News - Microsofts administrerende direktør forventer at Xbox vil vende tilbake til vekst i 2027

Satya Nadella har gitt en analyse av hvordan det står til med spillavdelingen etter det nylige «blodbadet».
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. I dag skal vi snakke litt om Xbox, for nå som hele denne bølgen av oppsigelser har funnet sted – det store blodbadet, som de sier – har Satya Nadella, som er administrerende direktør i Microsoft, gitt en slags oversikt over hva han forventer av Xbox i fremtiden, og det går i hovedsak ut på at i 2027 forventer han at selskapet skal komme tilbake til vekst. Nå sier han at i regnskapsåret 2027 som sannsynligvis vil si fra juli 2027 og utover, altså innen vi kommer til slutten av dette regnskapsåret, vil Xbox være tilbake i en tilstand som Microsoft er mer med, sannsynligvis ikke «kjempeglad», fordi Microsoft ønsker at hver eneste avdeling skal tjene massevis av penger, og det gjør ikke Xbox, men de vil være mer fornøyde enn de er nå, som i praksis, i et godt år, betyr at de går omtrent i null. Men uansett, la oss ta en titt. Så ja, Satya Nadella, Xbox forventes å få virksomheten tilbake på vekstkurs i regnskapsåret 2027. Fallende inntekter har vært en realitet for det grønne teamet i ganske tid, men ifølge Microsofts administrerende direktør er dette i ferd med å endre seg. Så ja, selv om Microsoft som vanlig tjener penger som aldri før, har Xbox-divisjonen slitt i lenge, og det var lite som tydet på at dette ville endre seg i kvartalsrapporten som nettopp ble offentliggjort for perioden april–juni. Så mens Microsoft opplevde en omsetningsøkning på 31,34 %, noe som er helt utrolig når man tenker over det, falt faktisk Xbox-divisjonens omsetning falt med 10 %. Men konsernsjef Satya Nadella virker ikke spesielt bekymret for dette, tvert imot ser han ut til å tro at Xbox nå har nådd bunnen. Med det omfattende omstillingsprogrammet som den nye Xbox-sjefen, Asha Sharma, har satt i gang – og som først og fremst innebærer omfattende nedbemanninger, men også et nytt fokus på mer kommersielt levedyktige spill, forventer han at det grønne teamet snart vil være tilbake på sporet. I forbindelse med kvartalsrapporten sier han: «Takk, Kotaku. Når det gjelder Xbox, tar vi de nødvendige beslutningene som kreves på tvers av innholdsporteføljen, plattformen og driften for å omstille virksomheten for langsiktig vekst. Vi har bransjens beste IP og talentfulle studioer over hele verden, og vi tror vi kan forene disse styrkene og forventer å få virksomheten tilbake på vekstbanen i regnskapsåret 2027. Microsofts regnskapsår, som som han refererer til, strekker seg fra 1. juli 2026 til 30. juni 2027. Dette betyr at om omtrent 10 måneder forventes Xbox-divisjonen å vende tilbake til vekst. Vi vet ikke nøyaktig hvordan dette skal oppnås, men vi mistenker at Project Helix, den neste Xbox-konsollen, kan være en del av ligningen med kanskje ett eller flere svært vellykkede spill."
"Jeg mener, når man tenker over det, så er saken med hele Xbox-greia at det er en katastrofe.Jeg tror ikke det er en katastrofe som skyldes Asa Sharma, jeg tror det er en katastrofe som skyldes tidligere beslutninger.Jeg tror at det du så med den store bølgen av oppsigelser og det store, nesten igjen, blodbadet som de kaller det, tror jeg det er mange års dårlige beslutninger som har bidratt til dette ene punktet."
"Fordi Xbox er et enormt selskap, vet du, vi snakker om tusenvis og tusenvis og tusenvis av ansatte, til et punkt der det kan måle seg med noen av de største teknologigigantene gigantene i verden. Jeg tror Visa har 35 000 ansatte; Xbox har kanskje ikke 35 000, men det er mange ansatte i Xbox-familien, eller hadde, skal vi si, før denne store nedbemanningen bølgen fant sted, og de ulike nedbemanningsbølgene som har skjedd i det siste. Og Visa får i praksis verden til å gå rundt med sine ulike kreditt- og debetkort og sånt. Men poenget er at at Xbox er oppblåst, og jeg tror ikke det var i nærheten av så produktivt som det burde ha vært. Så igjen, Jeg sier ikke at det var bra; mange mistet jobbene sine, det er ikke bra."
"Men jeg tror ikke man kan legge skylden for denne beslutningen spesielt på Asa Sharma; jeg tror dette er en beslutning som måtte tas etter mange, mange år med, du vet, mindre gjennomtenkte beslutninger. Og på samme måte, ideen om å lage mer kommersielt levedyktige spill – jeg vet ikke hvorfor det aldri var aktuelt i utgangspunktet. Du vet, selv om jeg elsker å gi utviklere stor frihet til å lage de spillene de ønsker å lage, er det likevel en forretning. Og hvis et spill ikke tjener inn penger, kan man ikke bare forvente å bli reddet hele tiden, slik at man kan gå og lage noe annet som ikke tiltrekker seg spillere eller tjener penger. Så, du vet, man ser på det utenfra og sier man: «Dette er litt for forretningspreget, dette er ikke helt riktig, litt for kontrollert, litt for rigid.» Men når man faktisk tenker over det og setter det ut i praksis, så er det som om dette er beslutninger som helt sikkert burde ha blitt tatt for mange år siden. Men i stedet gikk vi i retning av – dette er Xbox-kampanjen og sånt, du vet, noe som egentlig utvannet hele Xbox-identiteten. Så igjen, i stedet for å gi folk flere grunner til å kjøpe Xbox og flere grunner til å kjøpe Xbox-spill, men kampanjen var utformet for å gi dem mindre. Så igjen, mange dårlige beslutninger – dette er Xbox – det er bare én av dem som jeg tror har ført til dette punktet. Men jeg tror at bare et par sentrale driftsmessige valg og beslutninger og grunnleggende punkter er det du trenger for å få Xbox på fote, for med den mengden IP som Xbox har, er det så mange muligheter her, de må bare brukes riktig. Så vi får se, vi får se."
"Men ja, kostnadene vil ha gått betydelig ned etter de nylige nedbemanningene og kostnadsbesparende tiltakene, du vet, salg av studioer og sånt. Og igjen, mange av de virkelig store, store flaggskip-franchisene får ut spill i løpet av det neste året eller så. Så vi får se hvordan det til slutt vil arte seg. Men det er alt jeg har tid til, jeg er tilbake i morgen med neste års «TV News of the Week». Så inntil da håper jeg dere nyter resten av torsdagen, og vi ses i neste episode."