GRTV News – Sjefens bonus i « EA økte med 30 millioner dollar etter nedbemanningene i « Battlefield

EA har hatt et vellykket siste kvartal, men det har ikke gått helt uten tap.
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"I hovedsak har Andrew Wilsons bonus, heldigvis for ham, økt med 30 millioner dollar i år, men det er ikke i en stor koffert som han åpner og som er full av 100-dollarsedler, slik man ser i filmer, nå har belønningen kommet i form av millioner av dollar i aksjer, priser og bonusutbetalinger.Så noe av det vil komme i form av kontantutbetalinger og slike ting, men ikke alt."
"Dette skyldes i stor grad at EA nådde alle sine mål; de nådde målene med EA Sports FC, de nådde flere spillere enn forventet med Skate, og selvfølgelig hadde de den enorme suksessen med «Battlefield 6», noe som forundret mange da EA deretter bestemte seg for å si opp hundrevis av Battlefield-utviklere på tvers av studioene som utgjør det som nå heter Battlefield Studios."
"Det vil etterlate en bitter ettersmak hos folk å høre at ikke bare Andrew Wilson, EAs administrerende direktør, tar med seg 38,7 millioner dollar hjem, men også at finansdirektøren, Stuart Canfield, fikk 11,3 millioner dollar, Laura O’Neill fikk 13,7 millioner dollar, personaldirektøren, Marva Singh, fikk 8,3 millioner dollar og juridisk sjef, Jacob Schatz, fikk 8,4 millioner dollar – det er mye penger."
"Disse pengene ville sannsynligvis ha dekket lønningene til de ansatte i lang tid hvis de hadde jobbet med «Battlefield», og det viser igjen at selv om det på den ene siden finnes et argument om at det jo er deres jobb å levere resultater til aksjonærene – og det gjorde de, de blir belønnes for å ha gjort en god jobb, men samtidig, uten utviklerne som laget «Battlefield 6» til det det er, ville man ikke hatt den samme suksessen."
"Så på den ene siden blir den ene parten rikelig belønnet for en god jobb, mens på den andre siden blir en annen part får sparken for å ha gjort en god jobb.Så det ser i hvert fall ut til å være den store debatten jeg har sett på nettet om dette, i hvert fall personlig har jeg sett mange som forsvarer at det ikke akkurat er Wilsons feil, det er ikke slik at han bare satte en glidebryter på bonusen sin og sa: «Ja, jeg tar med meg 30 millioner dollar mer hjem, takk deg så mye, for det er rett og slett ikke slik slike ting fungerer, men samtidig er det disse lederne som har kontrollen over selskapet, og det ser ut som om de, du vet, klapper seg selv på skuldrene, og det er grådighet på gang når man får en slik belønning mens andre i selskapet blir sagt opp."
"Det betyr ikke nødvendigvis at dette er en dårlig periode for EA; EA måtte bare gjennomføre organisatoriske endringer i henhold til de offisielle uttalelsene for å sikre at Battlefield Studios var klar og rustet for fremtiden.EA gjennomgår også en stor organisatorisk endring for øyeblikket, med det saudiske oppkjøpet som snart skal gjennomføres – potensielt det største private oppkjøpet i historien, så lenge det går gjennom, noe det ser ut til at det vil."
"Så ja, vi får se hvordan dette utvikler seg etter hvert, men det burde egentlig ikke overraske noen at ledere belønner seg selv for vellykkede år.Det eneste jeg vil si definitivt vil være kontroversielt ved dette, er – som jeg har nevnt, det faktum at det skjedde etter at hundrevis av mennesker ble sagt opp, noe som ikke kommer til å høres bra ut når man samtidig tar 30 millioner dollar til seg selv."
"Kanskje jeg er litt for kynisk her, la meg høre hva du mener: Tror du at Andrew Wilson har fortjent sin ekstra bonus på 30 millioner dollar sammenlignet med i fjor? Synes du at ingen administrerende direktør burde få en så stor bonus, med tanke på at de hos Nintendo i hvert fall ikke gjør det? Jeg ses i morgen med flere nyheter om GR2. Ha det bra."