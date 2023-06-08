GRTV News - Capcom forventer at 95 % av spillsalget vil skje digitalt om et år

Det japanske forlaget oppnådde en andel på over 93 % i digitalt salg i forrige kvartal.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV-nyhetene. I dag skal vi ta litt opp debatten om fysiske og digitale utgaver, og spesielt Capcoms rolle i denne større sammenhengen. I bunn og grunn har Capcom, ja, det er jo den tiden av året igjen hvor mange forskjellige kvartalsrapporter og finansielle rapporter blir publisert, og disse rapportene gir deg mange forskjellige biter av interessant informasjon, som for eksempel spillsalg, altså slags anslag for fremtiden, og det er spesielt den siste delen Capcom har gått inn på fordi den avslørte fordelingen mellom det nåværende salget mellom fysiske og digitale utgaver, men det avslørte også hva de anslår vil være fremtiden, og det er i grunnen at Capcom kommer stadig nærmere å bli en helt digital utgiver, så dere vet at vi alle blir opprørt av nyheten om at PlayStation skal kutte ut fysiske medier i 2028, og jeg tror det er god grunn til å være frustrert over det, men samtidig viser informasjonen en veldig, veldig tydelig trend – en trend der forbrukerne vender ryggen til fysiske medier – og det er grunnen til at beslutningen ble tatt i utgangspunktet, noe som igjen kommer tilbake til stort sett alt i videospillmiljøet – når man ser opprør når folk gir uttrykk for sine meninger – det er vanligvis et mindretall, men uansett, la oss dykke ned i det, så ja, Capcom anslår at 95 % av spillsalget vil være digitalt innen året. Allerede nå er fordelingen mellom fysiske og digitale utgivelser hos de japanske utgiverne over 93 % i til fordel for det siste, så ja, det er mange grunner til å være opprørt over PlayStations beslutning om å slutte å produsere fysiske plater for nye PlayStation-spill etter 2028. Valget kommer etter en veldig, veldig tydelig forbrukertrend: Fans kjøper stadig flere digitale spill, uten tvil på grunn av bekvemmeligheten knyttet til dette mediet. Faktisk utgjør fysiske utgjør bare en brøkdel av hva det pleide å være. Dette bekreftes av Capcom, som i en nylig finansrapport avslørte sitt samlede spillsalg, og over 93 % er digitalt. Dette skyldes i stor grad PC-plattformen, som på dette tidspunktet nesten utelukkende er digitalt på dette tidspunktet, men konsolltallene viser også en betydelig overvekt av det digitale mediet. Capcom forventer også at denne trenden vil fortsette, med forventninger om at digitale spill vil utgjøre rundt 95 % av alt spillsalg i løpet av neste år – noe som bare vil forsterkes ytterligere når PlayStation blir en helt digital plattform. Det eneste andre forbeholdet Capcom gjør seg gjelder utgivelsene av spillnøkkelkort til Switch 2 som digitale salg og ikke fysiske, så selv om det finnes et fysisk element i mediet, kategoriserer ikke Capcom det på linje med rene kassetter og plater; likevel utgjorde Capcoms siste kvartal kvartal som hadde 93,3 % digitalt salg, mens de resterende 6,7 % sannsynligvis kommer fra konsoll, så ja, det er noen ting å ta med seg herfra. For det første utgjør det størstedelen – jeg tror rundt 60 % av salget, hvis jeg husker tallene riktig – som kommer fra PC for Capcom, og slik PC-markedet er lagt opp, er det jo i praksis en helt digital plattform uansett – man ser ikke mange PC-spillere som kjøper fysiske plater lenger. Mange PC-er har ikke engang fysiske disklesere lenger, så PC-en din allerede går i den retningen, så har du konsollene, hvor flertallet av spillerne på konsoll spiller digitalt i disse dager. Man må si at plattformen som sannsynligvis motstår dette mest, er Nintendo. Men igjen, hvis de hvis Capcom regnet spillnøkkelkort som fysiske medier, hvordan ville dette tallet endret seg? Man må vel anta at det sannsynligvis utgjør et par prosent bare fra salget som for eksempel «Resident Evil Requiem» ville ha innbrakt Jeg antar at «Pragmata» også ville ha innbrakt noe på Nintendo Switch 2, men det ville ikke vært så mye – vi snakker ikke om, du vet, en sving på 10 % eller noe slikt – det ville bare vært et par prosent på det meste, så ja, det viser at Capcom er en av de mest suksessrike utgiverne på dette øyeblikket, og en annen ting å nevne er at det vil være andre utgivere som vil selge mer fordi spillene deres har, du vet, en så mye høyere profil på en måte, men Capcom er – når man ser på det som en den virkelige, ekte spillutgiveren – Capcom er nesten gullstandarden på en måte, de er på høyde med Nintendo når det gjelder det de gir ut, begge deler, som du vet godt i alle slags sjangre, egentlig. Du vet, du har jo Activision og ja, du vet, EA – de kommer alltid til å selge mange spill på grunn av fotball spillene, Call of Duty og den slags, men når du ser på Capcom i år har de laget «Resident Evil Requiem», de har laget «Pragmata», og de har «Onimushi» på vei ut; de produserer en rekke spill som alle pleier å bli suksesser, og det er noe mange utgivere ikke kan vise til for øyeblikket og likevel, selv om Capcom er så vellykket som det er, viser de disse tallene for det siste i løpet av det siste kvartalet utgjorde digitale salg 93,3 % av omsetningen, så igjen tror jeg du har en god grunn til å være frustrert over denne beslutningen om å å forlate fysiske medier, men samtidig er det en forbrukertrend som tegnes her, og som vi alltid snakker om i videospillverdenen, når man ser frustrasjon bli skapt på sosiale medier og sånt, er det vanligvis en høylytt minoritet; flertallet av de som spiller videospill gir ikke uttrykk for sine meninger om disse tingene; de bryr seg sannsynligvis ikke egentlig, så du vet er de bare glade for å komme hjem fra jobb og starte opp FIFA i et par timer osv. Det er ikke noe galt med det, det er bare det at man selvfølgelig noen ganger kan se diskursen, og det kan føles som: «Å, alle er enige i dette», når det i virkeligheten, som disse dataene på en måte viser, ikke er tilfelle, så ja, du vet, jeg tror det er en god grunn til å være frustrert over denne nesten en nedvurdering av fysiske medier som vi ser, men det er et veldig tydelig bevis som viser at fra et forretningsmessig synspunkt er det den riktige grepet, og hvis du vil endre på det, er det enkle svaret å slutte å kjøpe digitale spill, men la oss være ærlige: de fleste kommer ikke til å gjøre det, ja. Uansett, det er alt jeg har i dagens episode av GeoTV News. Jeg skal tilbake på mandag med neste episode, så ja, takk til alle som har vært med i dag Jeg ser dere alle etter helgen, så ja, vi ses da, ha det bra"