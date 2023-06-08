GRTV News – Alt om « Dungeons & Dragons avslørt på « GenCon 2026

Det er en ny begynnelse for D&D.
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"Så i dag skal vi snakke om Gen Con, vi skal snakke om D&Ds «Visions»-presentasjon, vi skal snakke om alt som skjedde.Vanligvis skriver vi ikke så mange lange tekster om dette, men jeg hadde tenkt å lage en nyhet om Star Wars og Dungeons and Dragons, som sannsynligvis er den største avsløringen fra arrangementet, og det var definitivt den største og mest overraskende, men det ble avslørt så mye som er avslørt, slik Alberto så grundig har presentert her, at jeg tenkte vi like gjerne kunne gå gjennom det hele og gi denne teksten litt av den oppmerksomheten den fortjener, men i hovedsak blir dette sett på som en ny begynnelse, en ny æra for D&D, kanskje enda større enn det faktum at vi fikk den nye utgaven, 5.5 om du vil, D&D, vær så snill å fokusere på meg, kamera, takk."
"I 2024 fikk vi den nye utgaven, som på en måte er akkurat som 5.5, som jeg sa. Uansett er det mye av det; vi har lyttet til fansen, vi forstår, vi gir fansen det de ønsker seg i det som kommer til D&D, både i bordspillet og i videospillene – det er verdt å nevne – og i romanene også, da vi får tilbake kjente karakterer, vi får tilbake kjente miljøer og mye mer, men jeg skal bare gå rett på sak."
"Først og fremst har vi D&D World of Warcraft, dette er en del av noe som heter Universes Beyond.D&D er ikke fremmed for samarbeid; det har samarbeidet med ting som «Rick and Morty», «Minecraft» og «Stranger Things», men nå setter det et navn på dette ved å lansere i praksis frem måter å spille D&D på i ulike miljøer, i stedet for å lære seg andre bordrollespill."
"Det er litt lur av Wizard of the Coast å gjøre det, fordi mange spill, til og med Star Wars, har sine egne bordspill som lar deg spille et TTRPG basert på deres univers.Kameraet fungerer virkelig ikke som det skal i dag, beklager det.Uansett, det kommer til Azeroth, det kommer til World of Warcraft, det kommer å få 13 nye klasser, nye arter, nye magiske formler, alt dette og mer, slik at du kan spille etter dine egne regler i Azeroths verden uten for mange problemer med å overføre det bordrollespillet til den nye settingen."
"Det får også nye Dungeon Master-skjermer, en ny kartpakke, dette og hint og det tredje – det er veldig spennende.Det kommer ut i november, og som jeg sa, følges det opp av Star Wars-samarbeidet som kommer ut i 2027, kanskje tidlig i 2028 tror jeg, men foreløpig er det i alle fall satt til 2027."
"Det kommer også nye utgivelser til Greyhawk og Dark Sun.«Dark Sun» kommer tilbake som et spillunivers, som – hvis du ikke er klar over det – er et «old school» D&D-univers som var mye mørkere, mye mer rått og mye mer blodig.Som du kan se her, ja, det er nok ikke det du ville forvente av dagens D&D, men er det absolutt en velkommen tilbakevending, tror jeg, for mange som kanskje er glad i akkurat den verdenen, og vi har også en eventyrbok som heter «Greyhawk, Crown of the Witch Queen»."
"Vi har også fått Dritz tilbake til Odin i den nye romanserien, som vi kan se her.Vi har Joe Manginato som den nye CCO-en, Chief Creative Officer for D&D Icons, som er et nytt innholdsprogram som bringer tilbake nøkkelpersoner fra skapelsen og utvidelsen av Wookieeverse og dets univers."
"Skaperne av Dragonlance er tilbake, alle disse gode nyhetene og mer kommer til D&D men som jeg sier, en av de viktigste videospillnyhetene er Warlock, det nyeste D&D-videospillet som er planlagt utgitt i 2027.Nå blir det første gameplay-klippet avslørt på Gamescom i år, som er neste måned, men de har allerede avslørt de nye hovedpersonene i spillet, stemmeskuespillerne."
"Som vi ser, er det stemmeskuespilleren bak Are i The Red og Lady Dimitrescu.Maggie Robertson skal spille beskytteren av den navngivende Warlocken, og Trisha Heffer skal spille hovedrollen som selve Warlocken i spillet.Maggie Robertson skal spille beskytteren, og som vi vet, vil beskytteren i praksis være din faste følgesvenn og den som gir deg Warlock-kreftene dine i «Warlock»."
"Det var en veldig kort, veldig kortfattet gjennomgang av alle de viktigste tingene som Alberto har tatt opp i denne omfattende artikkelen.Hvis du vil lese gjennom den, kan du gjøre det når det passer deg på GameReactor.eu eller hvor enn du henter Game Reactor fra, og gi meg beskjed om hva du synes om D&D."
"Er dette et stort og dristig nytt skritt for serien, eller forventer du fortsatt mer fra denne serien?Fortell meg mer om det, så ses vi i morgen med flere GRTV-nyheter. Ha det bra."