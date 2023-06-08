GRTV News - Har Xbox planer om å satse på støtte for fysiske medier?

Et nytt rykte tyder på at Project Helix vil ha funksjoner som støtter fysiske medier.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. I dag skal vi snakke litt om et rykte som har begynt å sirkulere om Xbox. Et av de store samtaleemnene denne sommeren har vært Sonys beslutning om å avslutte produksjonen av fysiske medier for PlayStation fra og med januar 2028. Og vi har sett mange forskjellige rapporter og rykter om hvordan Xbox og Microsoft kommer til å passe inn i dette bildet."
"Og det ser ut til at Microsoft ikke kommer til å gå bort fra støtte for fysiske medier ennå. De har fremdeles en plan på plass, til en viss grad. Men uansett, dette er det siste rykte om dette temaet, så la oss dykke ned i det og ta det derfra.Så ja, ryktene sier at Microsoft heller mot fortsatt støtte for fysiske plater i neste generasjon. Digital Foundry-ekspert John Linneman, det høres ut som om Microsoft faktisk hadde tenkt å fortsette med støtte for fysiske spillplater. Det er en måned siden Sony kunngjorde den noe sjokkerende nyheten om at de skal fase ut fysiske spill fra og med januar 2028. Selv om et klart flertall av alle spill selges digitalt i dag, er mange svært kritiske til dette tiltaket."
"Blant annet har det blitt uttrykt bekymring for at PlayStation-konsollene ikke er spesielt bakoverkompatible, at den eneste muligheten til å kjøpe spill til en lavere pris vil forsvinne og at Sony ikke gir tilstrekkelig beskyttelse for digitalt kjøpte produkter, mens dine fysiske spill ikke vil fungere i det hele tatt. Michael Futa, medstifter av konsulentfirmaet F-Squared innen spillbransjen, F-Squared, uttalte nylig at Sonys beslutning om å slutte å selge fysiske spill er ekstremt forbrukerfiendtlig. Sony holder imidlertid fast ved sitt standpunkt og kunngjorde så sent som fredag at beslutningen er endelig. Mange har trodd at Nintendo vil være det eneste selskapet som fortsette å støtte fysiske spill i fremtiden, siden Microsoft var en tidlig tilhenger av digitalt nedlastede spill. Men så langt har ingenting blitt sagt om Project Helix og fysiske plater, og nå gir Digital Foundry-eksperten John Liderman sitt innspill i diskusjonen. Han sier at han slett ikke er overbevist om at Microsoft vil fase ut fysiske spill i neste generasjon. Tvert imot tyder hans nyeste informasjon på at Project Helix vil støtte plater. Jeg hadde hørt det fra et par kilder, men i hvert fall før den nåværende Xbox-omstart – jeg vet ikke hvordan det er nå – hørtes det ut som om Microsoft faktisk i stor grad hadde tenkt å fortsette med støtte for fysiske plater. Ikke fordi de legger vekt på salg av fysiske plater, men fordi de ønsket å sikre at alle Xbox-spillene dine fortsatt kan spilles på de nye Xbox-konsollene."
"Det Liderman refererer til, er Positron-programmet som gjør det mulig å konvertere dine fysiske spill til digitale lisenser. Dette vil for eksempel gjøre det mulig for deg å spille dine gamle Xbox 360-spill på både PC og Project Helix, men for å gjøre det trenger du en diskstasjon slik at de gamle spillene dine skal fungere. Han fortsetter: «Jeg tror alt dette kan henge sammen med denne platen og det digitale også, men jeg har en følelse av at de faktisk kan, spesielt med tanke på deres reaksjon, jeg sier ikke at de kommer til å løse problemene, men jeg ser for meg en fremtid der Microsoft faktisk vil støtte fysiske plater fremover for brukere som ønsker å ta med seg spillbiblioteket sitt eller at Sony rett og slett stenger folk helt ute. Kort sagt, det endelige svaret ser ikke ut til å være sagt om hvorvidt Project Helix vil støtte fysiske spill; forhåpentligvis får vi få høre mer i høst, siden Microsoft har planlagt et arrangement for å feire Xboxens 25-års årsdag. Hvor viktig er det for deg at den neste Xbox-konsollen har en diskstasjon?Jeg tror, når man tenker på det arbeidet med bakoverkompatibilitet som Xbox eller Microsoft har lagt ned gjennom årene for Xbox, tror jeg det ville være uvanlig om de på en måte helt skulle gi opp støtten for fysiske medier . Mye av bakoverkompatibiliteten er avhengig av den fysiske siden av saken, og hvis man kutter ut de fysiske mediene, mister man tilgangen til alt det gode. PlayStation har derimot, igjen, aldri vært spesielt flinke til å støtte forrige generasjon vel, egentlig hva som helst, på sin nyeste maskinvare. Så ja, jeg vet ikke om vi vil se den neste Xbox-lanseringen i to varianter, ikke som en Series X og en Series S, men i likhet med det PlayStation gjorde, i og med at det vil være en digital versjon av konsollen som sannsynligvis fremheves som den primære i disse dager, men hvis du ønsker å ha en diskstasjon, så er det kanskje et alternativ for å installere en ekstern diskstasjon eller noe lignende, slik at folk kan benytte seg av den. For igjen, det er god grunn til å være frustrert over denne beslutningen fra Sony, fordi den på mange måter er forbrukerfiendtlig; faktisk påvirker den så mange ulike deler av spillbransjen, særlig på detaljhandelsnivå. Når det er sagt, finnes det klare data på at flertallet av folk – og vi snakker om over 90 prosent av spillerne – har en tendens til å velge for digitale medier i disse dager. Ville det da overraske meg å se at Xbox lanserer sin neste konsoll som et system der det digitale står i fokus? Ikke i det hele tatt, ikke i det hele tatt, for det er akkurat det forbrukertrenden peker mot i disse dager. Men vi får se, vi får se. Igjen, alt er rykter, ingenting er bekreftet ennå. Xbox fyller 25 år i år, så det går også rykter om at man tror det kommer til å bli en stor begivenhet senere i år, rundt november, der de skal se på fremtiden til Xbox. Kanskje er det da vi får møte Project Helix ordentlig. Det eneste man kan si er at på grunn av RAM-krisen og prisene på ting, vet jeg ikke om de kommer til å skynde seg med å få Project Helix ut på markedet."
"Du vet, Xbox Series X fikk sin maskinvare, vel, den fikk sin pris, ja, Xbox Series som helhet fikk faktisk en prisøkning i Storbritannia og Europa i løpet av helgen, og nå er de utrolig dyre. Det koster 640 pund eller noe sånt for en Xbox Series X. Det betyr at et Project Helix kommer til å koste en formue, så jeg vet ikke om de kommer til å skynde seg med å få disse konsollene ut på markedet, for de blir ikke billige å produsere, og jeg tror ikke du kommer til å se mange som kjøper dem heller når de er så dyre som de er. Men vi får se, det er mange usikre faktorer. Ellers er det alt jeg har tid til i dagens episode av GeoTV News, men jeg er tilbake i morgen med neste episode denne uken, så takk for at dere fulgte med, og vi ses i neste episode. Ha det bra, alle sammen."