GRTV News – Amazons «God of War» skal bytte ut skuespillerne i rollene som « Atreus og « Thrud i sesong 2

Flere nye skuespillere til « God of War er på vei til live-action-filmatiseringen.
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"Så i dag har vi noen interessante nyheter, vil jeg si, om Amazons «God of War»-serie.Nå vet vi fra forrige måned at Kratos får en ny skuespiller på grunn av at Ryan Hurst dessverre pådro seg en skade under innspillingen av live-action-filmatiseringen av Sony Santa Monicas populære spillene. Men nå, med en fersk rapport fra MP First som ser på casting-utlysningene som har funnet sted allerede i mai i år, har vi tilsynelatende også sett, eller vi har angivelig sett – unnskyld – at Atreus og Thrud også vil få nye skuespillere."
"Dette gjelder ikke sesong én; Callum Vinson og jeg, samt Island Austin, som spiller Atreus og Thrud, datteren til Thor i sesong én av «God of War», kommer til å fortsette i serien i overskuelig fremtid, men i sesong to vil rollene bli besatt av nye skuespillere siden Amazon tilsynelatende er på jakt etter tenåringsversjoner av karakterene."
"Hva betyr det for sesong to av serien?Det betyr at vi får nye skuespillere i rollene som Atreus og Thrud, men det betyr også at vi sannsynligvis vil bevege oss inn i hendelsene i «God of War: Ragnarok», siden det er et tidsgap mellom hendelsene i sesong én, som vil omfatte God of War-spillet fra 2018, og det vi nå tror vil være hendelsene i sesong to, som vil omfatte oppfølgeren fra 2022, «God of War Ragnarok»."
"Dette betyr i praksis at Prime Video, i sin live-action-tilpasning av «God of War» ikke kommer til å gjøre det samme som HBO har gjort med «The Last of Us», ser det ut til, med mindre de strekker «Ragnarok» ut over et par sesonger, fordi HBO laget første del av «The Last of Us» i én sesong og nå skal de lage del to over to og tre sesonger."
"Det ser ut til at det i hvert fall for den første sesongen vil være den samme tilnærmingen, antar jeg, men vi kommer til å holde et ganske høyt tempo, noe som betyr at vi kan være ferdige med Kratos’ historie innen slutten av sesong to, men så er det selvfølgelig også «God of War: Laufey», som er en slags en slags spin-off, som kan bli en potensiell handlingslinje for sesong tre, men ja, det ser ut til at Amazon kommer til å satse alt og ikke holde noe tilbake når det gjelder denne filmatiseringen, for Ragnarok kommer til å bli en storproduksjon med stort budsjett."
"Det er verdens undergang i norrøn mytologi.Det er en massiv krig i spillet, og den tar mye tid, men ja, man kan forstå hvorfor de sannsynligvis vil bytte ut skuespillerne, men samtidig, avhengig av hvor lang tid det det tar å utvikle sesong to av «God of War», med mindre Amazon virkelig vil ha dem tilbake tilbake, så kan man sannsynligvis la Callum Vinson ha blitt så gammel at Atreus ha vært i det tidsrommet vi ser i hovedspillet."
"Jeg vet ikke.Uansett blir det flere rollebyttinger i «God of War»-serien, siden «Amazon» fortsatt er utsatt akkurat nå når det gjelder innspillingen, ettersom de er på jakt etter sin andre Kratos.Hvem synes du bør være den andre Kratos?Hvem synes du bør spille tenåringsversjonen av Atreus og tenåringsversjonen av Thrud når vi ser frem mot den andre sesongen av «God of War», som nesten helt sikkert kommer til å omhandle Ragnarok- hendelsene i spillet fra 2022?Fortell meg alt dette og mer, så ses vi i morgen med flere GRTV-nyheter."
"Ha det bra."