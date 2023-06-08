GRTV News - Det blir en «Fire Emblem: Fortune's Weave Direct»-sending i ettermiddag

Det blir omtrent 20 minutter med informasjon om Switch 2-eksklusivt.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GLTV News. I dag har vi en veldig kort episode til dere, for vi skal snakke om noe som skjer om noen få timer."
"I dag, eller rettere sagt i går kveld, eller egentlig i går ettermiddag, kunngjorde Nintendo at de skulle arrangere en Direct allerede i dag.Det blir en temafokusert Direct; vi snakker ikke om et langt program med mange forskjellige elementer."
"Det er en sending som er spesielt rettet mot og skreddersydd for «Fire Emblem: Fortunes Weave», vi kommer få se; de sa ikke spesifikt hvor mye spillopplevelse det vil være, men de sa at vi vil få rundt 20 minutter med informasjon, så man kan anta at alt dette vil bli vist over spillopptakene, men poenget er at hvis du gleder deg til *Fire Emblem: Fortunes Weave*, og du på en måte, du vet, ivrig venter på lanseringsdatoen i midten av september for Nintendo Switch 2-tittelen, vil du definitivt ønske å følge med om noen timer, fordi de kommer til å vise frem massevis av ny informasjon om spillet, og de vil sannsynligvis gi deg en god grunn til hvorfor du fortsatt bør glede deg til det."
"Men uansett, la oss komme i gang.Så ja, Nintendo skal vise frem 20 minutter av «Fire Emblem: Fortunes Weave» i morgen, og en egen «Direct»-sending dedikert til spillet er annonsert til 4. august.Så hvis du har ventet spent på det neste kapittelet i Fire Emblem-sagaen, og hvis du har merket av 17. september i kalenderen din, vil du ikke gå glipp av det Nintendo har planlagt i dag."
"Den japanske spillgiganten har bekreftet at den 4. august kl. 15.00 BST, 16.00 CEST, vil den arrangere en «Fire Emblem Fortunes Weave Direct», der de vil presentere omtrent 20 minutter med informasjon om det etterlengtede turbaserte rollespillet.Og der ser du det – de heroiske spillene nærmer seg. Følg med i morgen, tirsdag, 4. august kl. 15.00 britisk tid for «Fire Emblem Fortunes Weave Direct», som inneholder omtrent 20 minutter med ny informasjon om spillet."
"Når dette er planlagt, må du ikke glemme å følge med for å se hvordan prosjektet med et tydelig spansk preg vil utnytte Nintendo Switch 2-plattformen om rundt seks uker.Og de gir deg en liten oversikt over verdenskartet i bakgrunnen av bildet.Så ja, ting pleier å roe seg litt ned i slutten av juli, begynnelsen av august, på tvers av foraet, egentlig – alt blir liksom bare satt på pause i sommerperioden mellom den ganske hektiske juni og så også de store begivenhetene som kommer i slutten av august/ begynnelsen av september."
"Men vi har jo dette programmet å se frem til, så hvis du er på jakt etter en direkte, hvis du er på jakt etter nyheter, avsløringer og alt det gode, må du huske å stille inn om noen timer.Igjen, du finner all informasjonen på din lokale GameRats-side, inkludert selve nyhetene i seg selv, men også trailere og alt annet de viser frem som en del av selve Direct-sendingen."
"Og på samme måte, med «Fire Emblem: Fortunes Weave» som kommer om omtrent seks uker, vil vi selvsagt dekke spillet grundig når den tiden kommer, så følg med for mer om det etter hvert som vi nærmer oss lanseringen.Men ellers er det alt jeg har tid til."
"Bare en kort oppdatering i dag om hva som kommer i nær fremtid, men jeg er tilbake i morgen med neste utgave av «GOTV News of the Week», så inntil da håper jeg dere nyter resten av tirsdagen, og vi ses alle sammen til neste gang."