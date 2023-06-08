GRTV News – Vi vil få vite hvem som skal spille rollen som « James Bond innen «slutten av året»

Nå er det på tide å satse på hvem du tror blir vår neste Bond.
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News. Jeg heter Alex, og som alltid skal jeg gå gjennom ettermiddagens siste nyheter og beste nyheter innen spill, teknologi, underholdning – uansett hva du liker, og faktisk hva du enn elsker – vi har det alltid her for deg på GRTV News og i det større Gamereactor nettverket som helhet. Så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke Gamereactor, uansett hvor du får tak i det, for flere spillanmeldelser, spillforhåndsvisninger, film anmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive nyheter, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer. Uten videre omsvøp skal vi i dag snakke om 007, den neste James Bond. Det er fremdeles uklart hvem det kan bli; favorittene er folk som Callum Turner, noen andre, hvis navn jeg ikke husker, men som jeg er sikker på at Ben har nevnt her, men samtidig er det stort press på den som skal ta over den rollen, og Amazon har brukt god tid på å gi oss den tiden vi trenger for å gå videre fra Daniel Craig og gi oss en ny 007. Dette kommer til å bli en av de store tingene Amazon fokuserer på i sine filmrelaterte satsinger i løpet av de neste årene, og Sony-produsenten Amy Pascal har sagt at vi kan få vite hvem den neste 007 blir innen utgangen av året. I et intervju i et intervju med Deadline sa hun at etter å ha snakket om «Spider-Man: Brand New Day», sa hun som en siste ting: «Jeg vil si at slutten av året er et godt bud på når vi får se den neste James Bond. Vi går veldig, veldig metodisk frem. Etter å ha jobbet med Barbara Broccoli på studioet, mener jeg, Daniel Craig er vanskelig å følge opp, og det må være noe virkelig annerledes, noe som er gripende, spennende og annerledes. Så jeg har egentlig ikke forpliktet meg til noe der, kommenterte ikke noen av favorittene, ingen av de som det kunne bli. Selvfølgelig har vi allerede mistet vår neste James Bond, hvis man regner med Patrick Gibson fra «007 First Light», som spilte Bond i hovedrollen i spillet. Det er faktisk stor interesse for Gibson etter hans prestasjon i «007 First Light», i hvert fall blant fans av spillet, i en slik grad at folk som satser på ham har sendt ham litt oppover på listen."
"Han har fremdeles ikke særlig gode sjanser til å bli vår neste 007 i live-action, men samtidig, ville det ikke vært fint å ha den balansen mellom noen som spiller rollen i et videospill og noen som spiller rollen i live-action også. Uansett, igjen, er kappløpet fortsatt i gang. Det er mulig at de vil velge en ukjent skuespiller. Det er sannsynlig, vil jeg si, at vi ender opp med en yngre Bond, ettersom Craig på en måte portretterte en ganske eldre, på en måte røff kriger-Bond mot slutten av sin periode."
"Men Daniel Craig hadde spilt den rollen i godt over et tiår på det tidspunktet, og, du vet, han hadde hele tiden bedt om å få avslutte sin tid som Bond. Og nå må vi bare se hvem av skuespillerne som kan ta over stafettpinnen. Gjennom årene har vi sett mange bli foreslått som ulike Bond-skuespillere, fra Henry Cavill til Idris Elba, men det ser ut til at den alderen på disse skuespillerne er forbi, og nå er vi mer i en situasjon med, som jeg sier, Callum Turner, Patrick Gibson og noen få andre. Kanskje blir det et stort navn. Kanskje blir det noen som er på jakt etter å slå gjennom. Vi vet ikke helt ennå, men det vil vi finne ut i løpet av de neste månedene. Hvem ønsker du skal bli den neste James Bond? Har du noen forslag eller tips eller noen outsidere som du tror kunne passe utmerket i rollen? Fortell meg alt dette og mer og vi ses i morgen med flere nyheter fra GRTV. Ha det bra."