GRTV News - Xbox skal arrangere et Tokyo Games Show-arrangement i år

Det er bekreftet at det blir en forestilling 17. september.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News. I dag skal vi snakke litt om en begivenhet, ikke den som finner sted i slutten av august, altså Gamescom, men den som kommer etter det i september, nemlig Tokyo Game Show. Tokyo Game Show er vanligvis avholdes i midten av september, og vi forventer selvsagt en ganske stor deltakelse fra mange av de japanske gigantene, Square Enix, Sega, Capcom og så videre. De har vanligvis alltid noen nyheter å dele om ting de har på gang. Men de siste de siste årene har Xbox satset stort på Tokyo Game Show og tilbudt en presentasjon som en del av arrangementet. Og for arrangementet i 2026 har vi nå fått bekreftet at Xbox nok en gang vil arrangere en japansk presentasjon. La oss ta en titt og se hva som skjer videre."
"Så ja, Xbox gjør seg klar for Tokyo Game Show med nye japanske overraskelser. Microsoft har nå bekreftet at vi har et japansk arrangement å se frem til 17. september. Så ja, i mange år har Microsoft satset ganske tungt på Tokyo Game Show. I fjor år kunngjorde de for eksempel Forza Horizon 6. Selv om konsollvirksomheten deres definitivt kunne gjøre det bedre i Japan – selv om det, for å være ærlig, ikke er så mye dårligere – vet vi alle at de også har PC-markedet, og de har ikke lagt skjul på sitt ønske om å tiltrekke både japanske spillselskaper og spillere til Xbox. 2026 blir intet unntak. De har nå kunngjort at det også blir et Xbox arrangement også i år. 17. september kl. 11.00 BST, 12.00 CEST, starter de et arrangement hvor vi faktisk ikke har noen anelse om hva som vil bli vist. Likevel virker det sannsynlig at vi nok en gang får se «Persona 6», som ble annonsert under Xbox Game Showcase i juni, DLC og/eller en utgivelsesdato for PS5 for Forza Horizon 6 og en rekke etterlengtede japanske spill som kommer til Xbox, men forhåpentligvis også noe helt nytt. Vi skal selvfølgelig dekke selvsagt om arrangementet, og det er jo det dere håper å få se. Og her er grafikken. Xbox lager alltid grafikk til arrangementene de deltar på, noe jeg alltid setter pris på. Den har vanligvis byens skyline i bakgrunnen. Den fra Köln til Gamescom i år har et stort logo og så Köln liksom under det. Men på denne har vi en japansk skyline. Den skal liksom ligne på et slags Shibuya-kryss. Og så er det en katt. Jeg vet ikke om det er en spesiell japansk katt eller noe. Jeg er ikke helt sikker, men det er en katt. Men ja, Tokyo Game Show 2026. Så ja, vi har fått bekreftelse på at det kommer et nytt arrangement som skal finne sted i nær fremtid. 17. september, altså om rundt to uker, tre uker fra når Gamescom starter. Så hvis du gleder deg til en god del Xbox-nyheter, bør det komme rikelig med nyheter i løpet av de neste seks ukene eller så. Som Jonah sa i nyhetsinnslaget, vil vi selvfølgelig også dekke det så godt vi kan. Så følg med for å få all informasjonen gjennom din lokale Game Rector-region. Og ellers, når det gjelder hva vi kommer til å se igjen, kan vi bare spekulere. Så gi oss beskjed om hva du gjerne vil å se i kommentarene. Ellers er jeg tilbake i morgen med neste års TV- pressemelding. Takk for at dere fulgte med, og vi ses i neste episode."
"Transkribert av https://otter.ai"