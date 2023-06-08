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Attack on Titan 3

Attack on Titan 3 lanseres i desember

Koei Tecmo og Omega Force kommer til å gi ut et av de siste spillene i 2026.

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