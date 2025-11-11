Videoen fanger øyeblikket da russiske tropper stormer inn i Pokrovsk i "Mad Max-stil" på motorsykler og takene på ramponerte biler og varebiler

HQ

En tåkete vei inn til Pokrovsk ble denne uken forvandlet til en nærmest filmatisk scene. En ny video viser russiske soldater på motorsykler og klamrende seg fast på takene til ødelagte, dørløse biler på vei inn i den omstridte ukrainske byen.

Den improviserte konvoien (delvis motorsykler, delvis vrakede varebiler, som alle ruller gjennom ruinene) fikk umiddelbart mange til å sammenligne den med Mad Max, filmen fra 1979 som er kjent for sine kaotiske, provisoriske maskiner og postapokalyptiske energi.

I opptakene, som er delt av Russiske krigsbloggere, kryper kjøretøyer frem gjennom tykk tåke med soldater på toppen, andre som henger fra sidene, og en drone som hviler i veikanten. Utseendet er det som inspirerte "Mad Max"-kommentarene.

Kontrasterende beretninger mens kampen om Pokrovsk tilspisser seg

Russland sa tirsdag at styrkene deres hadde rykket lenger inn i Pokrovsk og Kupiansk, og fortsatte dermed en flere måneder lang innsats for å stramme til en knipetang rundt ukrainske stillinger i den østlige Donetsk-regionen.

Moskva insisterer på at en sikring av Pokrovsk, den nye frontlinjen i Ukraina (ofte beskrevet av russiske medier som "porten til Donetsk"), vil skape en plattform for å rykke frem mot Kramatorsk og Slovjansk.

Ukraina bekrefter at rundt 300 russiske soldater nå befinner seg inne i byen, og legger til at Moskva har brukt den siste tidens kraftige tåke til å flytte inn flere tropper. Kiev avviser russiske påstander om at Pokrovsk er fullstendig omringet, og sier at forsyningslinjene til nærliggende Myrnohrad fortsatt er åpne.

Åpne kart fra begge sider viser russiske enheter som nærmer seg fra flere retninger, mens ukrainske styrker har gått til motangrep rundt Dobropillia. Ukrainas øverstkommanderende sier at Russland konsentrerer rundt 150 000 soldater for å innta Pokrovsk.

Moskva hevder å kontrollere mer enn 19 % av Ukraina, et tall som er omtrent i tråd med den ukrainske kartleggingen av endringer i frontlinjen. Ingen av rapportene om slagmarken fra noen av sidene kunne imidlertid verifiseres av uavhengige kilder. For videoopptak, se innleggene nedenfor.