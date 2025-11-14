Ukraina lanserer nye "Long Neptune" missiler på Russland, med en rekkevidde på opptil 1000 kilometer (nesten fire ganger så lang som den opprinnelige Neptune)

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har bekreftet Kievs bruk av sine nye Long Neptune-missiler mot mål inne i Russland. Opptakene som ble offentliggjort 14. november viser R-360L-missilene i aksjon, noe som markerer et stort skritt i Ukrainas langtrekkende angrepskapasitet.

Ifølge Zelenskij er angrepene et rettferdig svar på Russlands pågående aggresjon. Han roser missilprogrammet og bemerker at de ukrainske missilene nå leverer stadig mer presise og betydelige resultater hver måned, noe som gjenspeiler den stadig mer sofistikerte forsvarsteknologien i landet.

Større, sterkere og med lengre rekkevidde

R-360L har en rekkevidde på opptil 1000 kilometer , nesten fire ganger så lang som det opprinnelige Neptun-missilet. Stridshodet har økt fra 150 kg til 260 kg, noe som gir dypere penetrasjon og større sprengkraft mot befestede mål.

Ukrainas Long Neptune-design har også justerbar drivstoffkapasitet for å kunne bære en større nyttelast ved behov, noe som gir fleksibilitet for fremtidige oppgraderinger. Zelenskij fremhever den bredere effektiviteten til Ukrainas egenproduserte langdistansesystemer, inkludert rakettdronen Palianytsia, som allerede har bekreftet ti treff på russiske militære stillinger.