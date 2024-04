Videoparodi forklarer hvordan du får mannen din tilbake fra Helldivers II og lever med spillet

HQ

Helldivers 2 fortsetter å kjempe utrettelig for å bringe styrt demokrati til galaksens fjerne avkroker, og Arrowheads tittel er fortsatt en av de mest populære på både PlayStation og Steam. Men som mange av dere Helldivers-spillere sikkert har skjønt nå, er det ikke alltid like lett å balansere familielivet med å opprettholde Super Earths verdier mot Automatons og Therminids.

Det er Warp Zone klar over. Og enten du er frihetskjemper eller partner til en, har de laget denne morsomme videoen om hvordan du kan være en god Helldiver Wife.

Helldivers II fortsetter å legge til nye strategier og våpen i et forrykende tempo, og foreløpig ser det ikke ut til at krigen er i nærheten av å være over i galaksen.