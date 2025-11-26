Videospill vs. musikk og film: Et nytt 2025-perspektiv

HQ

Tradisjonen tro har vi i Gamereactor som mål å forstå videospillbransjen bedre, og å dele den mest verdifulle innsikten med dere spillere og utviklere ved å snakke med ekte innsidere, nemlig veteranutviklere og ledere som deltar på de forskjellige konferansene og bransjearrangementene som foredragsholdere. Og i år har vi forsøkt å finne nøklene og løsningene som vil gjøre spillbransjen til et bedre sted i årene som kommer.

Og det er en trend mot et vakkert, optimistisk budskap: Kreativitet vil redde oss. Der Phil Foxton fortalte oss at permitterte utviklere lager studioer "som er kreative kraftsentre" på BCN Game Fest, og der Adam Boyes så for seg en sunnere, menneskesentrert spillbransje innen 2030 i sin "Rally to Recover"-workshop på DevGAMM, legger vi nå til en annen visjon, også fra arrangementet i Lisboa, som går i samme retning.

Fra AAA-veteran og nå leder av Studio Ellipsis, Alexandre Amancio :

"Fokuser på små kreative kjerner med en sterk visjon. Fokuser på å prøve å forutsi fremtidige trender i stedet for å jage trender. Og fokuser også på fortreffelighet", forklarer han oss var budskapet han formidlet til utviklerne som var samlet på DevGAMM. "Vi har byttet ut fortreffelighet med selvtilfredshet, og jeg tror at det er superviktig å fokusere på vår kjernelidenskap, der vi alle er med i denne bransjen".

"Og du vet at hvis vi gjør det, fokuserer vi på mindre kreative team, på ren visjon og på søken etter fortreffelighet", fortsetter han i det eksklusive Gamereactor-intervjuet nedenfor, "Jeg tror det vil lede til en lys fremtid for denne bransjen".

Amancios lovende strategi førte samtalen vår videre til to andre områder: hva alt dette betyr for indie/AA/AAA, med tanke på at kreativ stagnasjon ikke skjedde i mindre team, og det evige problemet med skalerbarhet i bransjen.

"Den dualiteten og den kreative synergien mellom større AA- eller AAA-studioer", la han til det førstnevnte poenget, "[de] er motoren for omfang, finpussing og kvalitet, og forholdet til små indie-selskaper som driver innovasjon. Den gode sirkelen må forsterkes i bransjen vår."

"Selv om AAA-bransjen har krympet, har indiescenen ekspandert. Men det har også en pris. Noe sånt som nærmere 1600 [spill] i år, Det betyr også utvanning. Vi nærmer oss musikkbransjen i den forstand at oppdagbarheten begynner å bli et problem."

"Hvis du ser på de fleste spillene som kommer ut på Steam ... er det ganske få spill som faktisk tjener inn de 100 dollarene som skal til. Så selv om indiescenen blomstrer, har den også sine egne problemer."

I stedet for musikkbransjen, og for å takle skalerbarhetsproblemet, sammenlignet Amancio deretter videospill med filmer, men det var en mer interessant analogi med et avtakbart tog...

"Hvis du ser på måten filmbransjen utviklet seg på, er det noen elementer vi kan lære av", sammenligner han i videoen. "Det er små kreative team, og mange mennesker leier inn folk til et prosjekt, nesten som outsourcere. Og så vokser prosjektet når det trenger å vokse, og det trekker seg sammen når det trenger å trekke seg sammen."

"Jeg tror nøkkelen ikke bare ligger i å bruke co-dev, men også i å bruke outsourcing. Jeg mener at kjerneteamene bør ha en menneskelig størrelse, og så suppleres med enten co-dev eller outsourcing når behovet er der."

"Mitt største var et team på tusen personer hos Ubisoft", minnes han. "Det er som å ha et tog. Lokomotivet er det kreative teamet. Du har vogner som er knyttet til toget, og hver av dem har sine egne begrensninger. Ved å løsrive disse og ha et slankere lokomotiv og deretter feste komponentene når du trenger det ... Jeg tror det kommer til å gjøre hele prosessen mye smidigere."

Lettere sagt enn gjort, men selv om man ser på årets GOTY-kandidater, ser det ut til at mindre kreative krefter vil gjenvinne tronen i bransjen i de kommende årene. For mye mer innsikt, kan du se hele det 15 minutter lange intervjuet med lokale undertekster nedenfor :