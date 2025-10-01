Videospillanalytiker: "Sony er et forferdelig selskap, og de ødelegger alt i spillbransjen"

HQ

Få mennesker har en tendens til å vekke så mye følelser i spillverdenen som analytikeren Michael Pachter. Noen mener han er mindre treffsikker enn George Lucas' Stormtroopers når han leverer sine analyser, mens andre påpeker at selskaper betaler ham mye penger for hans syn på ting.

Uansett hvor man plasserer seg på skalaen, kan vi konkludere med at han ikke er redd for å si sin mening, og han leverer ofte flengende kritikk av ting han ikke tror på. Som i et nylig intervju med Yahoo Finance om det enorme EA-oppkjøpet vi rapporterte om på mandag. Samtalen dreide seg også om Sony og et potensielt oppkjøp av dem, og Pachter benyttet anledningen til å rive dem fra hverandre og sa at de er i ferd med å miste grepet om spillmarkedet fullstendig :

"Nei. Sony, helt sikkert ikke. Sony er et forferdelig selskap. De blåser det faktisk i spillbransjen. Spill går over til 'Connect to TV', så tenk på alle deltakerne som kommer til å levere slik vi får filmer via Netflix. Glem abonnementsmodellen; bare tenk på at iOS blir på TV-en din. Så, gratis spill på TV-en din. Hvem skal levere det? Skyleverandører. AI."

Mange analytikere mener at markedet for produkter som EAs fotballtitler og Call of Duty blant dem som ikke eier en konsoll, er helt enormt, og Sony (og Nintendo) henger unektelig etter på dette området. Samtidig er de godt posisjonert på andre områder.

Hva tror du, konsollsalget blir en stadig mindre del av spillverdenen, har Pachter et poeng, eller er det bare uvitende svada?