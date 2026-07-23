Videospillanalytiker: Sonys beslutning om å avvikle fysiske spill er «ekstremt forbrukerfiendtlig

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Mens mange spillere er rasende over at Sony faser ut fysiske spill, er det også andre som blir berørt av beslutningen, og CNBC har nå publisert en artikkel som antyder at markedet for brukte spill, verdt 7 milliarder dollar, også er truet som følge av dette.

De påpeker at Sony var selskapet som gikk hardest inn for fysiske spill for 13 år siden, da den daværende PlayStation-sjefen Jack Tretton sa: «Bytt inn spillet i butikken. Selg det til en annen person. Lån det ut til en venn, eller behold det for alltid.»

Det største problemet, bortsett fra redusert utvalg og muligheten til å faktisk eie spillene dine, er at Sony tilbyr svært lite beskyttelse for fremtiden. Mens Nintendo tydeligvis fortsetter å investere i fysiske spill, har Microsoft et omfattende program for bakoverkompatibilitet og planer om å la brukerne konvertere sine gamle plater til digitale kopier, slik at Xbox-spillere kan beholde spillene sine langt inn i fremtiden.

Steam, derimot, lar deg eie spillene du kjøper, og de vil fortsatt kunne spilles selv om Steam skulle legge ned. Sony tilbyr ingenting av dette, så når de faser ut fysiske spill, vil det være liten sjanse for å få tilgang til de klassikerne du har kjøpt igjen i fremtiden, og det er en risiko for at noen av dine digitale spill blir fjernet (Sony har fjernet innhold tidligere) og aldri blir tilgjengelige igjen.

Dette har nå fått Michael Futter, medstifter av spillbransjekonsulentselskapet F-Squared, til å uttale seg kraftig, og han hevder at Sony opptrer på en ekstremt negativ måte overfor sine forbrukere :

«Dette er en ekstremt forbrukerfiendtlig beslutning som ikke har noen legitim begrunnelse og som signaliserer forakt for spillerne i deres økosystem.»

Og til de som mener at Sony følger den samme veien som PC-spillere allerede har gått, forklarer Futter at det absolutt ikke er det samme, og peker på PlayStation-spillernes manglende beskyttelse av de kjøpte spillene sine og den svake fremtidssikringen:

«Sony vil gjerne at vi skal tro at PC-markedets overgang til digitalt er nøyaktig det samme som at konsollene går den veien. Det er det ganske enkelt ikke.»

Sony selv har ennå ikke kommentert saken utover sin definitive kunngjøring om at de vil avvikle fysiske spill fra og med januar 2028.