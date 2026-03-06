Videospillopptak fra War Thunder, Arma 3, Call of Duty blir forvekslet på nettet som virkelige kamper i Iran

HQ

I takt med at spenningen i verden eskalerer etter USAs og Israels nylige militære offensiv i Iran, slår observatører og faktasjekkere alarm om en parallell front som åpner seg på nettet: Videospillopptak som forveksles (og noen ganger bevisst presenteres) som ekte krigsinnhold. Det som ser ut som toppmoderne kamphandlinger fra Midtøsten, har i mange tilfeller vist seg å være klipp fra populære simuleringsspill som War Thunder, Arma 3 og Call of Duty. Her er alt du trenger å vite.

War Thunder

La oss begynne med War Thunder. For eksempel ble et kort klipp som viste et slagskip som skjøt ned et jagerfly, delt på sosiale medier med bildetekster som antydet at det forestilte en kamp mellom USA og Iran. AFPs undersøkelser viste at det ikke fantes noen troverdig dokumentasjon av en slik hendelse, og brukere påpekte at bildene stemte overens med War Thunder: En Reddit-tråd flagger til og med kameraet, belysningen og skipsmodellene som forenlige med det spillet, ikke virkeligheten. "4,2 millioner visninger for et klipp fra War Thunder som hevder at det er krigen i Iran. Dere er faen meg tilbakestående", sier en annen bruker.

Arma 3

Vi går videre til Arma 3. For eksempel ble en luftkampvideo som viser jetfly som unnviker ild og slipper bomber, delt på X (tidligere Twitter) under påskudd av å være ekte opptak, men faktasjekkere og etterforskere sporet den tilbake til spill fra Arma 3. Originalen ble lastet opp til YouTube av en sørkoreansk kanal som var tydelig merket som spillinnhold i 2024.

Call of Duty

Call of Duty, sannsynligvis den mest anerkjente militære spillfranchisen. Ikke falsk i vanlig forstand, men den offisielle X-kontoen til Det hvite hus ga ut en video som åpner med Call of Duty: Modern Warfare III gameplay. Klippet viser en spiller som aktiverer en skjult MGB (Mass Guided Bombs) killstreak (en ikonisk animasjon i spillet) før han bytter til ekte opptak av streik.

Texas-guvernøren deler War Thunder klipp som ekte

I en mye omtalt feil delte Texas-guvernør Greg Abbott et klipp som viste et fly som ble skutt ned, og som han trodde var ekte opptak fra Iran-konflikten, men analytikere og plattformens kontekstkoder viste at videoen var fra andre verdenskrig War Thunder. Guvernøren fjernet senere innlegget, og plattformen la til en kontekst som viste at det var feilaktig gjengitt (videoen er den vi la ut ovenfor, om War Thunder).

Det finnes mange flere slike eksempler, men disse gir et godt inntrykk av trenden. Hva mener du om dette? Er videospill i ferd med å bli for realistiske? Ville du vært i stand til å se at alle disse er falske ved første øyekast? La oss få vite det i kommentarfeltet nedenfor!