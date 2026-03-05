Videospillklipp fra War Thunder, Arma 3, Call of Duty blir forvekslet på nettet som virkelige kamper i Iran

HQ

Samtidig som spenningen i verden eskalerer som følge av USAs og Israels nylige militære offensiv i Iran, slår observatører og faktasjekkere alarm om en parallell front som åpner seg på nettet: Videospillklipp som forveksles (og noen ganger bevisst presenteres) som ekte krigsinnhold. Det som ser ut som toppmoderne kamphandlinger fra Midtøsten, har i mange tilfeller vist seg å være klipp fra populære simuleringsspill som War Thunder og Arma 3. Her er alt du trenger å vite.

War Thunder

La oss begynne med War Thunder. For eksempel ble et kort klipp som viste et slagskip som skjøt ned et jagerfly, delt på sosiale medier med bildetekster som antydet at det forestilte en kamp mellom USA og Iran. AFPs undersøkelser viste at det ikke fantes noen troverdig dokumentasjon på en slik hendelse, og brukere påpekte at det visuelle stemte overens med War Thunder: En Reddit-tråd flagger til og med kameraet, belysningen og skipsmodellene som forenlige med det spillet, ikke virkeligheten.

Arma 3

En luftkampvideo som viser jetfly som unnviker ild og slipper bomber, ble delt på X (tidligere Twitter) og hevdet å være ekte opptak fra den amerikansk-israelske kampanjen i Iran, men faktasjekkere og etterforskere sporet den tilbake til gameplay fra Arma 3. Originalen ble lastet opp til YouTube av en sørkoreansk kanal tydelig merket som spillinnhold tilbake i 2024, selv om den senere ble spredt med falske påstander om ekte kamphandlinger.

Call of Duty

Call of Duty, sannsynligvis den mest anerkjente militære spillfranchisen. Ikke falsk i vanlig forstand, men den offisielle X-kontoen til Det hvite hus ga ut en video om USAs angrep på Iran som åpner med Call of Duty: Modern Warfare III-spill. Klippet viser en spiller som aktiverer en skjult MGB (Mass Guided Bombs) killstreak (en ikonisk animasjon i spillet) før han bytter til ekte opptak av angrepene. Det klippet kan sees innebygd i det offisielle sosiale innlegget her :

Texas-guvernør deler War Thunder-klipp som ekte

I en mye omtalt feil delte Texas-guvernør Greg Abbott et klipp som viste et fly som ble skutt ned, og som han trodde var ekte opptak fra Iran-konflikten, men analytikere og plattformens kontekstkoder viste at videoen var fra War Thunder fra andre verdenskrig. Guvernøren fjernet senere innlegget, og plattformen la til en kontekst som viste at det var feilaktig fremstilt (videoen er den vi la ut ovenfor, om War Thunder).

Det finnes mange flere slike eksempler, men disse gir et godt inntrykk av trenden. Hva mener du om dette? Er videospill i ferd med å bli for realistiske? Ville du vært i stand til å se at alle disse er falske ved første øyekast? La oss få vite det i kommentarfeltet nedenfor!