Vienna Open: Datoer og første motstandere for Sinner, Zverev, Musetti, De Miñaur...

HQ

Jannik Sinner leder denne uken Erste Bank Open, eller Vienna Open, som begynner mandag 20. oktober, etter kvalifiseringen, med 32-delsfinaler. Italieneren er andreseedet, sammen med verdens nr. 3 tyske Alexander Zverev, australske Alex de Miñaur, italienske Lorenzo Musetti (som denne uken kan avgjøre om de kvalifiserer seg til ATP Finals neste måned) og russiske Karen Khachanov og Daniil Medvedev, der sistnevnte kommer inn i varmen etter å ha vunnet Almaty Open.

Sinner kommer i godt humør etter tre seire i Six Kings Slam, der han blant annet slo Carlos Alcaraz i finalen i oppvisningsturneringen, tok en enorm premie og tok revansje mot verdens nummer 1. Han vet at et potensielt comeback på ATP-rankingen på slutten av året, selv om det er vanskelig og avhengig av en fiasko for Alcaraz i Paris og/eller Torino (ATP-finalene), starter med et perfekt løp i Austrian Open, en turnering han vant allerede i 2023.

Vienna Open runde av 32 kamper mandag 20. oktober:



Luciano Darderi mot Brandon Nakashima: 13:30 CET



Alejandro Tabilo mot Alexander Bublik: 14:40 CET



Alekander Kovacevic mot Matteo Arnaldi: 16:00 CET



Alex de Miñaur mot Jurij Rodionov: 17:30 CET



Karen Khachanov mot Tallon Griekspoor: 20:15 CET



Tirsdag møter Jannik Sinner den tyske spilleren Daniel Altmaier, som er nummer 51 i verden, med 12/4 i seire og tap for italieneren. Lorenzo Musetti møter Stefano Tsitsipas, Daniil Medvedev møter Nuno Borges, Jacob Fearnley møter Zverev, og Cameron Norrie møter den syvendeseedede Andrey Rublev.