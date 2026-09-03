Vietnam dømmer 11 narkotikasmuglere til døden

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Vietnam har en av verdens strengeste narkotikalovgivninger. I 2023 avdekket politiet i en storstilt operasjon et nettverk som distribuerte narkotika gjemt i tannkremtuber, og arresterte over 230 personer i den forbindelse. Nå har folkedomstolen i Ho Chi Minh-byen funnet elleve av disse smuglerne skyldige i narkotikasmugling og dømt dem til døden.

Ifølge det statlige mediet VnExpress (via Reuters) opplyste påtalemyndigheten at medlemmene av nettverket benyttet krypterte meldingstjenester, bankkontoer registrert i andres navn og budtjenester for å distribuere narkotika over hele Sør-Vietnam. Ifølge rapporten er minst 20 andre tiltalte dømt til livsvarig fengsel i denne saken.

Disse domfellelsene kommer samtidig som Vietnam vurderer endringer i bruken av dødsstraff. Forrige måned foreslo regjeringen å avskaffe dødsstraffen for seks lovbrudd, deriblant narkotikasmugling, som en del av en gjennomgang av straffeloven, men de foreslåtte endringene har ennå ikke trådt i kraft.