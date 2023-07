HQ

Av og til dukker det opp et indiespill som man ikke kan unngå å bli forbløffet over. For meg i sommer er dette spillet ingen ringere enn Sad Owl Studios' puzzle platformer, Viewfinder. Dette søte spillet byr på gåter som jeg aldri har sett maken til, ettersom det leker med perspektiv på en virkelig forvirrende og forbløffende måte, samtidig som det er enkelt og utrolig greit å forstå på et grunnleggende nivå. Det er en balansegang som er utrolig vanskelig å få til, og nå som Viewfinder er her, kan jeg fortelle deg at det klarer dette og mer til.

Ideen er å begi seg inn i en bisarr simulering skapt av en gruppe genier på jakt etter svar og teknologi som kan bidra til å redde den virkelige verden. Handlingen er riktignok ikke så overbevisende eller viktig for opplevelsen av Viewfinder. Den er der og fortelles på samme måte som i Graceful Decay's Maquette, for eksempel er det lydfiler, post-it-lapper og andre miljøelementer som drypper litt av historien til deg og tegner et bilde av hvem disse "geniene" var og hva som skjedde for at de vokste fra hverandre. Men handlingen kommer aldri i veien for deg eller får deg til å stoppe opp for å sette pris på det som skjer, på samme måte som Maquette aggressivt bakte inn følelser i sin miljøfortelling. Nei, du kommer til Viewfinder først og fremst for spillets skyld.

For å trekke en annen sammenligning med Maquette og hvordan dette puslespillet lekte med størrelse og skala på en måte som var helt unik og nyskapende, tilbyr Viewfinder en lignende opplevelse, bare med perspektiv i tankene. For å løse gåtene må du bruke fotografier og bilder til å skape nye deler av et nivå som kan krysses. Haken er imidlertid at det finnes gåter å løse i hvert nivå, og disse går ut på å finne batterier for å drive teleporteren til neste nivå, eller å finne ut hvordan du kommer deg gjennom blokkerte dører og faste flater. Det kan virke enkelt å ta et bilde av en bro for bokstavelig talt å bygge bro mellom to plattformer, men etter hvert som spillet skrider frem og du blir introdusert for et kamera, en kopimaskin, flere virkeligheter og så videre, blir utfordringen eksponentielt vanskeligere og begynner virkelig å stille krav til din oppfatningsevne og logikk.

Oppgavene er egentlig veldig enkle, men de vil ofte få deg til å klø deg i hodet. Siden Viewfinder ikke har noe hint-system, kan du lett bli sittende fast i en gåte, ettersom det ikke er mulig å hoppe over et nivå, og du må fullføre hvert nivå på en veldig lineær måte for å komme til neste. Men løsningen på gåtene ligger som regel rett foran deg, og du må bare sprenge logikkens grenser for å løse dem, noe som kan være en stor utfordring.

I motsetning til en del puslespill som bare fortsetter og fortsetter med ubarmhjertige gåter, er Viewfinder igjen mer likt Maquette ved at det er en mer kortfattet, men gjennomtenkt opplevelse. Hvert nivå er kort, men kjærlig utformet med unike problemer i tillegg. Du føler aldri at du tråkker på kjent grunn, og takket være en rekke finurlige påskeegg-lignende hemmeligheter og triks er det alltid en morsom måte å forlenge tiden i hvert nivå på, blant annet ved å finne samleobjekter som er unike for hvert av kapitlene i tittelen.

Og så har vi presentasjonen, som virkelig er i toppklasse. Viewfinder har en veldig sjarmerende estetikk som gjør at du ofte tar deg tid til å sette pris på skjønnheten i et nivå før du forsøker å løse gåtene. Musikken er avslappende og beroligende, og stemmeskuespillet er karismatisk og livlig og gir liv til de ulike personene som er involvert i historien.

Selv om det kan virke litt pessimistisk å si at med en så forvirrende spillestil, forventet jeg å støte på noen rare og fantastiske feil og problemer mens jeg spilte Viewfinder, ting som oppstår når du ber om dine egne unike løsninger på et problem. Men det gjorde jeg aldri. Viewfinder føles veldig polert og stramt, og det gjør bare opplevelsen enda mer spesiell og oppslukende.

Viewfinder er virkelig unikt og friskt. Dette er et helt fantastisk puslespill som skiller seg ut i en mettet sjanger og etterlater spilleren med en følelse av undring og forundring etter hvert nivå. Jeg synes fortsatt at fortellingen mangler litt tyngde, og at det kunne trengt noen mer overbevisende måter å fortelle en historie på, utover å basere seg på lydfiler som kan oppdages. Men alt i alt er det vanskelig å ikke la seg imponere av dette spillet og den oppslukende gåteopplevelsen det byr på. Jeg gleder meg til å se hvordan Sad Owl Studios knuser min oppfatning av virkelighet og logikk i sine fremtidige verk.