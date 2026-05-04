Viggo Mortensen godkjenner tilsynelatende rollebesetningen av Jamie Dornan som Aragorn

Produksjonen av The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum begynner snart, og bringer sammen franchiseveteraner, som Ian McKellens Gandalf, med helt nye innspillinger av ikoniske roller - inkludert Jamie Dornans Aragorn.

Ja, det blir ikke Viggo Mortensen, men ifølge regissør Andy Serkis er Mortensen faktisk fornøyd med valget av Dornan. I en samtale med podcasten Happy, Sad, Confused uttalte Serkis :

"Bortsett fra det, er vi begeistret for at Jamie gjør det. Jeg mener, du vet, vi er helt begeistret, og det er forresten Viggo også."

Det er imidlertid fortsatt litt forvirrende at McKellen og Orlando Bloom er satt til å returnere, mens Mortensen ikke er det.