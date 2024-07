Viggo Mortensen om å vende tilbake som Aragorn: "Manuset er det viktigste for meg, med mindre jeg er blakk"

HQ

The Lord of the Rings Ringenes Herre kommer tilbake på kino i nær fremtid i live-action-format med den kommende The Hunt for Gollum filmen som blir regissert av Andy Serkis, som også vil gjenta sin rolle som Gollum. Helt siden kunngjøringen av denne filmen har vi sett en rekke rykter svirre, blant annet om at noen av de kjente stjernene og ansiktene vil vende tilbake her.

For alle som håper at dette betyr at vi får se Viggo Mortensen tilbake som Aragorn, har skuespilleren nylig snakket med The Hollywood Reporter for å snakke om The Hunt for Gollum og om han ville komme tilbake til Midgard.

"Jeg har ikke lest noe manus. Så jeg vet ikke. Manuset er det viktigste for meg, med mindre jeg er blakk, jeg har ingen penger og er heldig hvis jeg får en jobb. Så det kommer an på."

Mortensen har altså ikke utelukket en retur som Aragorn, men det ser heller ikke ut til at han er ivrig etter å komme tilbake til karakteren. Vi får bare følge med og se hvordan manuset blir til slutt, og hvor mye penger Warner Bros. er villig til å kaste etter Mortensen for å gjenta sin rolle.