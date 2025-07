Viktor Gyokeres er klar for Arsenal og arver Thierry Henrys 14

HQ

Nå er det offisielt: Viktor Gyokeres, en av de mest ettertraktede spillerne fra sommerens overgangsmarked, har funnet et nytt hjem. Den svenske spissen fra Sporting CP, som scoret 54 mål på 52 kamper denne sesongen, nektet å fortsette å spille og trene for de portugisiske mesterne, og ba om en overgang. Det har ryktes hele uken at han ville ende opp i London, men nå er det offisielt at Arsenal har kommet til enighet med Sporting CP, noe flere medier, deriblant The Athletic, melder.

Arsenal betaler en overgangssum på 63,5 millioner euro (54,8 millioner pund) pluss 10 millioner euro i tillegg, og vil gjennomgå medisinske tester på lørdag. I tillegg er tilliten til svensken så stor at han vil bære den ikoniske trøya med nummer 14, den samme som Thierry Henry, Arsenals toppscorer, har båret.

Gyokeres visste hele tiden at han ville til Arsenal, til tross for interesse fra andre klubber. Arsenal endte på andreplass i Premier League, på grunn av langvarige skader på Kai Havertz og Gabriel Jesus. Til neste sesong har de også hentet Martín Zubimendi fra Real Sociedad, Christian Norgaard fra Brentford, Noni Madueke fra Chelsea, Cristhian Mosquera fra Valencia, og keeper Kepa Arrizabalaga fra Chelsea.