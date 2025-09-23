Viktor Gyökeres vinner Gerd Müller Trophy etter å ha scoret 54 mål for Sporting Lisboa og Sverige

HQ

Viktor Gyökeres tok med seg Gerd Müller-troféet hjem under Ballon d'Or-seremonien. Den svenske fotballspilleren hadde en fremragende sesong med Sporting Lisboa, men han forlot klubben på en bitter måte, og spiller nå for Arsenal.

Denne prisen, som ble introdusert i 2021 som Årets angriper, anerkjenner de mest scorende spillerne i hele Europa. Den kan vinnes av alle spillere i alle europeiske ligaer (ikke de amerikanske eller asiatiske ligaene), og teller mål scoret for klubb- og landslag. Gyökeres scoret 54 mål på 52 kamper forrige sesong, mer enn Kylian Mbappé, Harry Kane eller Mohamed Salah.

Dermed tar svensken prisen etter å ha tapt Gullstøvelen, som ble vunnet av Kylian Mbappé: Den franske Real Madrid-angriperen scoret færre mål, men for den prisen (som bare tar hensyn til klubbmål) gir det flere poeng å spille i en av de fem største ligaene (LaLiga, Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Serie A) enn å spille i Primeira Liga i Portugal.

Viktor Gyökeres etterfølger Mbappé og Kane, som vant prisen i fjor etter å ha scoret 52 mål for sine klubber. Erling Haaland vant i 2023 (56 mål) og Robert Lewandowski vant i 2021 og 2022 (han scoret 69 mål i 2021).