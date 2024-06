Vil Boba Fett, Cad Bane og Kraften dukke opp i Star Wars Outlaws?

Stjernekamper, bakkebasert slåssing, dusørjeger-sideoppdrag: alle ingrediensene for en god Star Wars-opplevelse er her.

En av de viktigste mekanikkene i spillet er avhengig av at du er et kjent navn i galaksen.

Ubisoft svarer på Star Wars Outlaws -kontroversen

den 16 april 2024 klokken 14:44 NYHET. Skrevet av Alex Hopley

Spillerne var ikke glade for å høre at et Jabba the Hutt-oppdrag krever mer penger.