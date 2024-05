Vil Borderlands 4, Bioshock 4 eller Mafia 4 vises i juni?

HQ

Du har kanskje lagt merke til at vi ikke har fått mange store kunngjøringer (i det minste gode) i det siste. En av grunnene til dette er at utgivere og utviklere sparer dem til PlayStation Showcase, Summer Game Fest, Xbox Games Showcase og andre store streamer og arrangementer som kommer de neste ukene. Dette inkluderer 2K Games.

Summer Game Fest avslører at det neste spillet i en av 2Ks "største og mest elskede" franchiser vil bli avduket på showet som starter klokken 23 den 7. juni. Det vil nok få mange hjerter til å banke, ettersom 2K er utgiveren av populære franchiser som Borderlands, Bioshock, Civilization, Mafia og XCOM.

Vi vet allerede at et nytt Borderlands, Bioshock og Mafia er under utvikling, så sjansen er stor for at det er et av disse. 2K ønsker nok å unngå at folk forveksler et nytt Bioshock med Judas, et spill laget av tidligere Bioshock-utviklere som de også er utgiver av, så jeg tviler litt på at vi får se enda en jente og et fyrtårn om tre uker. Da er det langt mer sannsynlig at vi får se Claptrap i Borderlands 4. Spesielt med Borderlands-filmen som kommer i august. En fin kombinasjon der, men tiden får vise.

Hva håper og tror du det blir?