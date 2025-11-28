Vil et nytt Control -spill avsløres på The Game Awards?

HQ

Det ser ut som en av de hemmelige kunngjøringene for The Game Awards har blitt røpet allerede. Vi sier dette ettersom det nylig har blitt oppdaget et varemerke på nettstedet til European Union Intellectual Property Office som ser ut til å bekrefte eksistensen av et nytt Control -prosjekt fra Remedy Entertainment.

Som lagt merke til av Insider Gaming, ble varemerket arkivert av Nordia Attorneys at Law LTD, som tilfeldigvis er et advokatfirma som Remedy også bruker. I tillegg til dette er det oppførte varemerket i seg selv, som avslører eksistensen av et prosjekt kalt Control Resonant.

Ingen offisiell informasjon har blitt delt av Remedy ennå, men dette dukker opp to uker før The Game Awards gjorde sin ankomst, og vel vitende om at verten Geoff Keighley og Remedy har et veldig godt forhold som har sett Alan Wake 2 nylig ha en massiv tilstedeværelse på flere show, alle stjernene ser ut til å være på linje.

Ellers er det også uklart hva Control Resonant er, for selv om vi vet at Control 2 er på trappene, har Remedy utforsket måter å utvide Remedy Connected Universe på i det siste, og dette kan være et annet eksempel på det. Uansett må vi bare vente til natt til den 12. desember (sannsynligvis) for å finne ut mer.