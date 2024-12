Vil et nytt Tomb Raider bli annonsert i kveld?

HQ

I natt er det duket for The Game Awards, som starter klokken 01:00 GMT. Nettet er for tiden full av spekulasjoner og rykter om hva som vil bli vist, selv om mye av det er basert på ønsketenkning.

Vi vet ikke helt hvor vi skal plassere denne nyheten, for det er definitivt ikke et rykte, men i hvert fall noe vi oppfatter som et hint om... noe. For like før The Game Awards har den offisielle Tomb Raider-kontoen på Instagram plutselig våknet til liv, og delt en liten video av Lara Croft i ferd med å gumle i seg en munnfull popcorn.

De skriver :

"Gratulerer til alle de nominerte til The Game Awards! 🎮 Lara har popcornet sitt klart, og det gjør vi også 🍿🔥 Hvem tar hjem seieren? 👀"

Dette betyr ikke nødvendigvis noe, men vi bemerker at Lara Croft-kontoen ikke skrev en linje om The Game Awards i fjor.

Det er definitivt på tide med et nytt Tomb Raider snart, det siste spillet (Shadow of the Tomb Raider) ble utgitt i 2018, så neste år er det syv år siden sist vi fikk et spill i serien - og vi har visst i årevis at Crystal Dynamics jobber med et nytt eventyr.

I tillegg ble det nylig bekreftet at Sophie Turner skal spille Lara Croft i en ny TV-serie, og vi kan tenke oss at de ønsker å ha et nytt spill ute samtidig for å oppnå synergier i markedsføringen.

Hva tror du, leser vi for mye inn i dette, eller får vi se et nytt Tomb Raider i kveld?