Vil F1s bremsepunkt noen gang bli en årlig funksjon? Codemasters: "Det er ikke noe vi ønsker å forfølge på dette tidspunktet"

I mai i år lanserer Codemasters nok et kapittel i F1-serien. Det er en oddetallsutgave som regnes som F1 25, og dette betyr at fansen kan se frem til et nytt kapittel i den populære Braking Point -serien. Vi har fortalt deg litt om hvorfor Braking Point 3, som det heter, ser ut til å bli så spennende, i en egen forhåndsvisning. Men vi fikk også nylig sjansen til å sette oss ned med kreativ direktør Gavin Cooper og senior kreativ direktør Lee Mather for å lære mer om dette kapittelet i historien.

På spørsmål om vi noen gang kan forvente at Braking Point blir en årlig del av F1-serien, fortalte Cooper oss :

"Det er ikke noe vi ønsker å forfølge på dette tidspunktet. Jeg tror vi er ganske fornøyde med den toårige syklusen. Det er mange fordeler med det.

"Måten vi jobber på bak kulissene, er at det ligger så mye arbeid i å lage et Breaking Point. Vi startet dette kapittelet av Breaking Point bokstavelig talt rett etter at kapittel 2 ble sendt ut i 2023, og det å ha en fortelling som potensielt overlapper arbeidet vårt med et hovedkapittel, som du kaller det, har potensial til å begrense hva slags historier vi kan lage, fordi vi må vite hvor en historie er på vei for å kunne tilpasse ting fra ett produkt til det neste. Men jeg tror også at noe av det fine med strukturen vi har, er at det betyr at vi innenfor et kapittel av Breaking Point faktisk kan utforske et par sesonger med innhold. Vi kan fortelle en historie over en lengre tidsperiode i karakterenes liv, og det er noe som har fungert ganske bra for oss også.

"Jeg tror vi er ganske fornøyde med det for øyeblikket, men fremover er det mange ting vi har lyst til å forfølge med fortellingen. Hvilke historier kan vi fortelle i fremtiden? Hvordan kan vi fortelle dem? Det er definitivt noe jeg tror vi vil fortsette å utvikle over tid. Hvem vet, hvem vet? Vi får se hva som skjer etter denne."

