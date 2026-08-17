Vil Hugh Jackmans Wolverine og Ryan Reynolds’ Deadpool dukke opp i « Avengers: Doomsday?

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D23 var fullspekket med fantastiske og spennende nyheter i år, og naturligvis var konferansen også stedet hvor Marvel Studios viste frem enda et glimt av * Avengers: Doomsday*.

Den etterlengtede filmen, som mange forventer vil bli en kassekontor-gigant, ble vist frem med en ny, spesiell trailer som ytterligere understreket hvordan og hvorfor Robert Downey Jr.s Doctor Doom utgjør en så stor trussel å måtte takle. Vi ser heltene ta opp kampen mot en skurk med enorm makt, ansett som en «eksistensiell trussel ulik alt de noen gang har møtt», der Doom er motivert av å gå til angrep på helter som lever stjålne liv.

Denne spesialtraileren ble ledsaget av en ny plakat for filmen som du kan se nedenfor, men selve panelet hadde også noen ess i ermet, da det var et overraskende gjesteopptreden fra to av de nyere tilskuddene til Marvel Cinematic Universe, nemlig Hugh Jackman (Wolverine) og Ryan Reynolds (Deadpool).

Jackman spilte hovedrollen i en video der Reynolds regisserte – eller kanskje tvang ham – til å spørre om det var behov for ytterligere hjelp til « Avengers: Doomsday. Selv om det virket som litt moro, tyder Reynolds’ nylige opptreden i Deadpool-kostymet sitt på «Doomsday»-panelet på San Diego Comic-Con og nå denne overraskelsesvideoen på at hele rollebesetningen for filmen ennå ikke er bekreftet, og at de to karakterene vil spille en rolle i en eller annen grad.

Når det gjelder « Avengers: Doomsday, har filmen premiere på kino 18. desember, og du kan se det nye spesialbildet og plakaten nedenfor.