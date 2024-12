Vil Netflix' Chronicles of Narnia kick starte med The Lion, The Witch, and the Wardrobe eller The Magician's Nephew?

Netflix' etterlengtede filmatisering av Chronicles of Narnia kan komme til å bryte med tradisjonen ved å starte med The Magician's Nephew, i stedet for The Lion, The Witch, and the Wardrobe.

Denne muligheten ble avslørt i en kommentar fra skuespilleren Jason Isaacs, som nevnte sin begeistring for Greta Gerwigs kommende filmatisering av The Magician's Nephew i en artikkel for The Week. Isaacs, som reflekterte over sine favorittbøker, bemerket at han valgte The Magician's Nephew på grunn av Gerwigs planer om å filmatisere den, noe som tyder på at dette kan være Netflix' inngang til serien.

Skuespilleren skal ha prøvespilt for rollen som Aslan før den til slutt ble gitt til Liam Neeson. Her er hans sitat fra den artikkelen, med henvisning til The Magician's Nephew: "Jeg elsket alle Narnia-bøkene som barn. Da Peter fikk vite at han ikke ville komme tilbake, forsto jeg noe knusende om dødelighet. Jeg valgte denne fordi Greta Gerwig skal lage en film av den, og den gleder jeg meg til å se."

Jason Isaacs som Lucius Malfoy.

Trollmannens nevø kan betraktes som en av de mer utfordrende bøkene å filmatisere i serien, ettersom den byr på unike fortellermessige utfordringer. Romanen utforsker skapelsen av Narnia og inneholder abstrakte, symbolske temaer i tillegg til en kompleks verdensbygging. Å balansere disse elementene med fortellingens roligere, mindre actionfylte øyeblikk utgjør en betydelig kreativ utfordring for filmskaperne. Men omgivelsene i London på 1900-tallet og historien om den ikoniske garderobeskapets opprinnelse gir en jordnær introduksjon som kan vekke gjenklang hos publikum.

Regissør Greta Gerwig, som ble hyllet for sin nyanserte historiefortelling i Barbie, kan være den rette til å ta fatt på et så ambisiøst prosjekt. Hennes evne til å blande karakterdrevne fortellinger med fantasifulle omgivelser kan bidra til å overvinne tilpasningsutfordringene og gi dybde til Narnias fantastiske verden.

Fans er optimistiske med tanke på at Gerwigs unike visjon, kombinert med Netflix' nylige suksess med filmatiseringer som One Piece, kan blåse nytt liv i serien. Hvis den lykkes, kan denne rebooten omdefinere hvordan Lewis' verk oppleves av både gamle fans og en ny generasjon.

Vil Netflix' Narnia-krøniken starte med Trollmannens nevø? Vil The Magician's Nephew i så fall vise seg å være det rette utgangspunktet, eller vil filmatiseringen slite under vekten av sin kompleksitet?