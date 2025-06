Vil Strike reise seg igjen? Originalutvikler antyder åndelig etterfølger

HQ

Å sprenge fiendtlige soldater og dele ut brennende død fra et isometrisk perspektiv som et tøft angrepshelikopter - det var en av de store gledene på 90-tallet. Og få spill fanget den spenningen som Strike-serien, med klassikere som Desert Strike, Jungle Strike og Nuclear Strike.

Men tiden gikk videre, eller kanskje markedet bare ble overmettet - hvem vet - og bortsett fra noen sjarmerende indiespill som har dukket opp i det siste, har den en gang så elskede helikopter-shooter-sjangeren stort sett forsvunnet. Nå er det imidlertid et lite håp om at Strike kan gjenoppstå, om enn i form av en åndelig etterfølger.

Designeren bak de originale spillene har uttrykt interesse for å vekke serien til live igjen, og hevder å ha noen solide ideer for hvordan serien kan utvikles: å beholde den ikoniske actionstemningen med hurtigflyvende helikoptre, samtidig som mekanikken moderniseres for dagens spillere.

Det handler om å bevare intensiteten og de stramme kontrollene som gjorde originalene så populære - men oppdatert med dagens design og teknologi. Når det er sagt, er dette prosjektet fortsatt noen år unna, for å være tydelig.

I en samtale med Time Extension sa Barnes :

"Jeg har blitt spurt minst en gang i måneden de siste 10 årene eller så - kanskje lenger - når skal jeg gjøre Strike på nytt? Når kommer det en ny Strike? Og det har alltid vært en slags "back burner"-greie for meg.

Som jeg har sagt til folk før, kunne jeg sannsynligvis rullet ut av sengen og gått i søvne gjennom å lage et nytt Strike-spill. Men på grunn av det, ender jeg alltid opp med å vende meg mot ting som ikke er Strike.

Nylig sammenlignet jeg det med at folk spurte Prince om og om igjen om å lage Purple Rain 2. Folk gjorde det lenge, og til slutt laget han Diamonds and Pearls, som egentlig er Purple Rain 2. Til slutt vil jeg lage mitt eget Diamonds and Pearls, men akkurat nå er det omtrent fire spill i køen foran det. Heldigvis har de alle slynget seg i bakgrunnen samtidig, så i løpet av det neste året eller så vil de komme ut."

Inntil da må vi nøye oss med spill som Megacopter - en morsom liten avveksling, javisst, men helt klart ikke i samme liga som Strike-spillene av den gamle skolen.

Ser du frem til en ny Strike-revival?