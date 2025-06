Vil Ubisoft droppe støtte for siste generasjon for Rainbow Six: Siege X, og vil det få en Nintendo Switch 2-versjon?

HQ

Det vil kanskje overraske deg å høre dette, men den store utviklingen av Rainbow Six: Siege kjent som Rainbow Six: Siege X, vil fortsatt støtte siste generasjons konsoller, det være seg PS4 eller Xbox One. Jepp, til tross for at det er nesten fem år inn i denne nåværende generasjonen (PS5 /Xbox Series X/S), ønsker Ubisoft fortsatt å benytte seg av publikum som bruker de eldre plattformene til å spille sitt taktiske skytespill, men bør vi forvente at dette vil forbli tilfelle fremover?

I et intervju med kreativ direktør Alexander Karpazis, som du kan se nedenfor med lokaliserte undertekster, spurte jeg om det noen gang var noen intensjon om å droppe støtten til PS4 og Xbox One? Han svarte :

"Det er definitivt en lang samtale vi har hatt. Vi ønsker igjen å hedre og respektere spillerne, tiden de har lagt ned i spillet og det faktum at de kan spille spillet på konsollene de kjøpte det til.

"Det er ingen løgn, til slutt... Vi sier at vi kommer til å være her i ti år til, men vi kan ikke alltid støtte alle de eldre konsollgenerasjonene. Så kanskje den dagen vil komme. Men for Siege X, spesielt med det vi planlegger, ønsket vi å hedre det og sørge for at spillet kjører like bra som det gjorde før Siege X, og at det er flere muligheter for deg også.

"Så i fremtiden kan det være noe... langt frem i tid. Men akkurat nå har teamet virkelig levert noe fantastisk, samtidig som de respekterer begrensningene til gammel maskinvare."

Så hvis Siege X fortsatt er en del av PS4- og Xbox One -økosystemet, betyr dette at det finnes en verden der spillet kan komme til Nintendo Switch 2? Med konsollens musemekanikk ville det sikkert passe bra, ikke sant? Karpazis fortalte meg :

"For Siege X var det en monumental innsats bare for å sørge for at vi traff på hver eneste plattform som vi er på akkurat nå. Så det var enormt mye fokus. Vi har ikke engang åpnet for muligheten til å si: "Hei, vi går til andre plattformer akkurat nå. Og vi vil virkelig sørge for at Siege X fungerer best mulig på de plattformene det er på i dag."

Det er verken en bekreftelse eller en direkte benektelse, så kanskje det er verdt å holde et øye med spillet og den nye plattformen for å se om Ubisoft begynner å vise interesse for det for sin langvarige tittel.