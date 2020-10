Vil Ubisoft forene PlayStation, Xbox og Nintendo?

Du ser på Annonser

De fleste av dere som liker Ubisoft-spill har nok lagt merke til og kanskje blitt medlem av de såkalte Uplay- og Ubisoft Club-tjenestene deres som blant annet byr på ekstra utfordringer og belønninger. Disse tar nå nye spennende steg som det kan virke som om vil gi oss noen meget interessante goder.

Den neste uken vil nemlig Uplay og Ubisoft Club samles i det som kalles Ubisoft Connect. Dette vil gjøre slik at menyene blir like uansett hvilken plattformer du er på, samtidig som at ting skal gå raskere og bli mer oversiktelige. Sistnevnte inkluderer blant annet at vennelisten din vil bestå av folk du kjenner på både PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X og Nintendo Switch. Det er dette som gjør et annet punkt meget interessant.

På Hjelp-siden til Ubisoft Connect nevnes det at å ha en Ubisoft-konto vil åpne muligheten for såkalt cross-progression, altså å bringe lagringsfilene dine over til andre plattformer. Beskrivelsen nevner spesifikt å gå fra PlayStation til Xbox, så det høres ikke ut som om førstnevnte har satt seg på bakbeina denne gangen. Dessverre står det at funksjonen bare vil støttes for "utvalgte spill", og blant de utvalgte finner vi blant annet Assasssin's Creed Valhalla, Hyper Scape, Immortals Fenyx Rising og Riders Republic. Kjekt å ha nå som noen kanskje bytter fra en konsollskaper til en annen.

Som en ekstra fotnote skal det bemerkes at over tusen belønninger nå åpnes opp for de av oss som allerede er Uplay- og Ubisoft Club-medlemmer siden en rekke spill ikke blir med på overgangen. Er det noe du har lyst på i for eksempel Assassin's Creed: Origins, Far Cry 5 og South Park: The Fractured but Whole eller noe av de andre, litt eldre spillene er det altså bare å forsyne seg gratis.