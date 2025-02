Vil vi noen gang få en oppfølgerfilm til Warcraft? Blizzard sier at "ingenting er utelukket"

Da Warcraft debuterte på kino i 2016 fikk den en ujevn mottakelse. Kritikerne tok ikke filmen så godt imot i det hele tatt, men fansen så ut til å like filmen, så godt at den fortsatt er en av de mest innbringende videospillfilmatiseringene gjennom tidene, kun slått av Detective Pikachu, Sonic the Hedgehog 3, og mastodonten The Super Mario Bros. Movie. Den beholder også en sterk publikumsvurdering på Rotten Tomatoes, der den for øyeblikket er registrert til 76 %.

Så, med dette i tankene, vil vi noen gang se en oppfølger til Warcraft eller en ny storskjermsatsing fra Blizzard? Jeg snakket nylig med Blizzards egen Holly Longdale, utøvende produsent og visepresident for World of Warcraft, alt under 30th Anniversary feiringen for Warcraft i London. Under intervjuet kommenterte Longdale filmen Warcraft, der hun fortalte meg følgende :

"Jeg vil si at ingenting er utelukket."

Jeg spurte deretter Longdale om Blizzard har tenkt på å utforske andre filmatiseringer for Warcraft -universet, hvorpå hun svarte :

"Jeg føler at vi gjerne vil gjøre alt sammen. Men vi har ingenting å snakke om akkurat nå."

I hovedsak, ikke utelukk en retur til Warcraft tilpasninger i fremtiden, selv om det ikke er noe på Blizzards tallerken akkurat nå. I stedet fokuserer den berømte utvikleren på fremtiden til franchisen i videospillområdet, kanskje til og med å sette den opp for å gå mot hundreårsjubileet ...

Se hele intervjuet med Longdale og World of Warcraft spilldirektør Ion Hazzikostas nedenfor.