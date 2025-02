Vil vi se lanseringen av Vivarium i 2025? Skaperen viser oss utviklingen siden den første traileren i 2023

Du husker det kanskje ikke, men i slutten av 2023, under begivenhetene som ledet opp til The Game Awards-gallaen, stjal en trailer for en jente som beveger seg gjennom isometriske miljøer med en anime-estetikk fra 1980-tallet hjertene til mange av oss. Navnet på prosjektet, som har vært i arbeid siden 2021, er Vivarium, og selv om vi fremdeles ikke har flere forhåndsvisninger, bekreftede plattformer eller et offisielt utgivelsesvindu å holde fast ved, kan vi se at arbeidet skrider frem, og med kvalitet å starte.

Det hele er en del av en fornyet innsats fra skaperen på sosiale medier for å vise oss aspekter av arbeidet hans og dets utvikling, noe som små utviklerdagbøker i form av X-shorts. Den siste av disse fokuserer på konstruksjonen av hans verden, som han beskriver som en "miniatyr Souls", eller et klassisk Zelda-fangehull.

Forhåpentligvis betyr denne økningen i kommunikasjonen at Vivariums utgivelse ikke er langt unna - kanskje allerede i år? Vi håper å finne ut av det snart.