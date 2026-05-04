Villarreal bekrefter at Marcelino ikke fortsetter som trener etter å ha kvalifisert seg til Champions League

Villarreal CF har kunngjort at Marcelino García Toral forlater klubben etter sesongen. Klubben vil ikke forlenge kontrakten hans, etter rapporter om at treneren og klubben var uenige om vilkårene. Ifølge AS ønsket den asturiske treneren en langtidskontrakt, men Villarreal tilbød ham kun ett år til, da de satte fokus på å justere investeringene sine og fokusere på egne talenter.

"Villarreal CF og den asturiske treneren vil gå hver til sitt ved sesongslutt. Vi takker deg av hele vårt hjerte, Marce, for alt du har gitt til denne klubben og fansen. Vi ønsker deg alt godt i dine fremtidige sportslige bestrebelser, skriver den spanske klubben på sosiale medier.

Kunngjøringen kom etter at Villarreal slo Levante 5-1, et resultat som sikrer at de kvalifiserer seg til Champions League neste sesong, og trolig ender på tredjeplass i LaLiga, ettersom de ligger fem poeng foran Atlético de Madrid.

Marcelino forlater Villarreal som den lengstsittende manageren i klubbens historie, med 298 kamper når ligaen er over (overgår Manuel Pellegrinis 259 kamper) i to perioder: mellom 2013-16 og mellom 2023-2026. 60-åringen har også jobbet i Athletic Bilbao, Valencia, Sevilla og Racing Santander, samt en kort periode i Olympique de Marseille i 2023.

Med Marcelino oppnådde Villarreal to strake kvalifiseringer til Champions League. Villarreal har vært et av de mest suksessrike lagene i Spania de siste årene, og vant blant annet Europa League 2021, deres første store trofé, noe som er bemerkelsesverdig for en relativt liten by: nesten halvparten av de 53 623 innbyggerne ville fått plass på stadion med 23 008 seter...