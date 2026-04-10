Ville sjimpanser observert i en "borgerkrig" (som man trodde var unikt menneskelig) i en enestående studie

En ny studie har dokumentert det som kan være det første kjente tilfellet av en "borgerkrig" blant ville sjimpanser, og avslører et nivå av intern konflikt som man tidligere trodde var unikt for mennesker.

Forskningen, som er publisert i Sciencefokuserer på et sjimpansesamfunn i Kibale nasjonalpark som lenge har vært studert. Sjimpansene, som en gang var en samlet gruppe, delte seg i to fraksjoner rundt 2015, og dannet det forskerne senere identifiserte som "vestlige" og "sentrale" grupper.

I løpet av de påfølgende årene utførte den vestlige gruppen minst 24 koordinerte angrep mot sine tidligere kamerater, og drepte flere voksne menn og spedbarn. Forskere sier at omfanget og organiseringen av volden ligner mønstre man har sett i menneskelige borgerkriger.

Primatologen Aaron Sandel, som observerte tidlige tegn på splittelsen, bemerket at sjimpansene til å begynne med oppførte seg som om de møtte fremmede i stedet for kjente gruppemedlemmer. Endringer i det sosiale hierarkiet, nøkkelpersoners død og til og med sykdomsutbrudd kan ha bidratt til at gruppesamholdet brøt sammen.

Sjimpanser har lenge vært kjent for å angripe rivaliserende grupper, men denne typen vedvarende vold innad i gruppen er svært sjelden. Forskerne advarer også om at miljøbelastninger som avskoging eller klimaendringer kan øke sannsynligheten for lignende konflikter i fremtiden.