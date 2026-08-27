Villena-skatten», et av de viktigste arkeologiske funnene fra bronsealderen i Europa, er blitt stjålet

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Villena-skatten, et av de viktigste arkeologiske funnene på den iberiske halvøya og det nest viktigste funnet av forhistorisk gull i Europa, etter de kongelige gravene i Mykene, ble stjålet torsdag morgen.

Skattkammeret, som ble funnet i 1963 av arkeologen José María Soler, omtrent 12 kilometer fra Villena i Alicante i Sør-Spania, består av 59 gjenstander av gull, sølv, jern og rav, med en samlet vekt på nesten 10 kg, blant annet elleve skåler, tre flasker og 28 armbånd. De stammer fra bronsealderen (2200 til 750 f.Kr.), og en fersk studie daterer dem til senbronsealderen (1400–1200 f.Kr.) og fastslår at de er laget av jern fra en meteoritt.

Som rapportert av SER-radio (via El País), fjernet tyvene et vindu og brøt seg inn i Villena-museet tidlig om morgenen og stjal gjenstandene, som var oppbevart bak en skuddsikker utstillingsmonter, med bemerkelsesverdig hastighet. Lokalpolitiet og Civilgarden analyserer nå alle bevisene, med en hypotese om en koordinert aksjon: Det ble registrert en falsk alarm ved det kommunale idrettssenteret kl. 05.16, få minutter før tyveriet, noe som kan ha blitt brukt som en avledning.