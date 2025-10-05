Vilnius lufthavn gjenopptar driften etter ballongforstyrrelser

HQ

Droneobservasjoner i Europa har skapt overskrifter de siste dagene. Nå får vi nyheten om at flytrafikken på Vilnius lufthavn er gjenopptatt etter flere timers stans på grunn av uidentifiserte ballonger som ble observert i litauisk luftrom. Den uventede hendelsen førte til omfattende forsinkelser og omdirigeringer, og mange flyvninger ble omdirigert til nabolandene. Myndighetene stengte luftrommet sent lørdag som en forholdsregel, og gjenåpnet det tidlig søndag da situasjonen ble ansett som trygg. Selv om de fleste operasjoner nå har normalisert seg, forventes det fortsatt forsinkelser utover dagen. Årsaken til og opprinnelsen til ballongene er fortsatt under etterforskning, og dette markerer nok en forstyrrelse i en anspent periode for europeisk luftfart. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!