Vilnius lufthavn stenger igjen på grunn av ballonger

Vilnius lufthavn i Litauen stanset driften midlertidig på søndag etter at mistenkte ballonger kom inn i luftrommet, noe som markerte den siste forstyrrelsen i en flere måneder lang serie med flyavbrudd i det baltiske landet.

Europeisk luftfart har de siste månedene opplevd gjentatte kaotiske situasjoner som følge av droneobservasjoner og inntrengninger i luftrommet, blant annet i København og Brussel. Bare Vilnius lufthavn har blitt tvunget til å stenge minst ti ganger siden begynnelsen av oktober.

Litauiske myndigheter sier at noen av ballongene, som angivelig er fløyet av smuglere, har blitt brukt til å transportere smuglersigaretter. Vilnius har anklaget Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko for å tillate denne praksisen, og har kalt det en form for "hybridangrep".

I oktober stengte Litauen begge Hviterusslands grenseoverganger som svar, men de ble gjenåpnet i forrige uke da forstyrrelsene i flytrafikken så ut til å avta. Lukasjenko avviste grensestengningene som "vanvittig svindel" og beskyldte Vesten for å føre en hybridkrig.